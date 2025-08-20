Iako je zbrinjavanje otpada, pa tako i opasnog materijala na jedinicama lokalne samouprave, odgovornost ne može izbjeći ni država
U Hrvatskoj je problem azbesta puno veći od jednog broda...
Azbest je desetljećima poznat kao izrazito opasan materijal, a Hrvatska se i dalje bori s njegovim naslijeđem. Problem otpada koji sadrži azbest puno veći od jednog broda oko kojeg se u javnosti u posljednje vrijeme podiglo puno prašine. Dok se u Splitu sprema novi prosvjed zbog broda s azbestom koji je ondje usidren i koji se ondje trebao rastaviti, činjenica o tonama azbesta koji stoji na našim krovovima, dvorištima i odlagalištima odavno je pala u drugi plan. Dovoljno je proći kroz rubne dijelove gradova ili manja mjesta gdje se na krovovima kuća, garaža ili gospodarskih objekata i dalje vide sive salonitne ploče. Do 2016. godine njihovo uklanjanje za građane bilo je besplatno, odnosno sufinancirano od Fonda za zaštitu okoliša, a danas je trošak prevaljen na leđa građana. Osim samog uklanjanja, problem je što s otpadom nakon što ga se poželi skinuti. Posebna odlagališta za azbest postoje, ali kapacitet i pokrivenost su daleko od dovoljnog. Pojedine općine i gradovi još nemaju funkcionalan sustav.
