'U Hrvatskoj je život mirniji i sigurniji. Ovdje ima budućnosti'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Vid Redza/Pixsell/privatni album

Tijekom 2025. godine u Hrvatsku se vratilo oko 13.000 iseljenika. Ovdje je nekako slobodnije, opuštenije i manje je stresa, kaže Matej koji se vratio iz Njemačke

Mislim da je to bila malo luda odluka, nikad prije nisam bila u Hrvatskoj, nismo znali gotovo ništa o zemlji, a svejedno smo odlučili doći i ostati, rekla nam je Lucija Ossinak, Argentinka hrvatskih korijena, danas s osmijehom opisuje jedan od najvećih životnih zaokreta koji je zajedno sa suprugom napravila prije četiri godine. Baš kao i priča Mateja Ljubičića, povratnika iz Njemačke koji je svoj novi početak pronašao u Slavonskom Brodu. Dvije različite životne putanje, dvije obitelji ali jedno im je zajedničko, povratak u Hrvatsku. 

