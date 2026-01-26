'U Hrvatskoj je život mirniji i sigurniji. Ovdje ima budućnosti'

Mislim da je to bila malo luda odluka, nikad prije nisam bila u Hrvatskoj, nismo znali gotovo ništa o zemlji, a svejedno smo odlučili doći i ostati, rekla nam je Lucija Ossinak, Argentinka hrvatskih korijena, danas s osmijehom opisuje jedan od najvećih životnih zaokreta koji je zajedno sa suprugom napravila prije četiri godine. Baš kao i priča Mateja Ljubičića, povratnika iz Njemačke koji je svoj novi početak pronašao u Slavonskom Brodu. Dvije različite životne putanje, dvije obitelji ali jedno im je zajedničko, povratak u Hrvatsku.

