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PROTUMINSKO DJELOVANJE

U Hrvatskoj lani uništeno više od 2000 mina. Sabor će u petak podnijeti kompletno izvješće

Piše HINA,
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U Hrvatskoj lani uništeno više od 2000 mina. Sabor će u petak podnijeti kompletno izvješće
Tounj: Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Na kraju 2025. godine ukupna površina minski sumnjivog područja u Hrvatskoj bila je 1,9 kilometara četvornih, i to na području Donjeg Lapca i Otočca u Ličko-senjskoj županiji

Hrvatski sabor će ovotjedno zasjedanje zaključiti Izvješćem o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu, prema kojem je prošle godine u Hrvatskoj uništeno više od dvije tisuće mina.

U 2025. obavljani su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Dodatno, završeni su i poslovi razminiranja na vojnom poligonu ''Eugen Kvaternik'' kod Slunja, na površini od 4,1 kilometra četvornog. Na tom je vojnom poligonu pronađeno i uništeno 66 protupješačkih mina i 162 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prilikom obavljanja svih poslova razminiranja na područjima zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, u 2025. godini pronađeno je i uništeno 1869 protupješačkih i 208 protuoklopnih mina te 408 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, navodi se u izvješću.

Na kraju 2025. godine ukupna površina minski sumnjivog područja u Hrvatskoj bila je 1,9 kilometara četvornih, i to na području Donjeg Lapca i Otočca u Ličko-senjskoj županiji. Područje je obilježeno sa 194 oznake koje ukazuju na minsku opasnost. U odnosu na 2024. godinu, 47,7 kilometara četvornih isključeno je iz minski sumnjivog područja, dok je 0,3 kilometra četvornog proglašeno minski sumnjivim. U 2025. dogodile su se dvije minske nesreće u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, u kojima je smrtno stradala jedna osoba, a jedna je lakše ozlijeđena.

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