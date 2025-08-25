U Hrvatskoj se od lipnja utopilo 73 ljudi. Stručnjak: 'Nedostaje nam još barem 200 spasilaca'

Ovog ljeta Hrvatska je zabilježila čak 73 slučaja utapanja od početka lipnja do sredine kolovoza, pokazuju podaci svih policijskih uprava. Za usporedbu, prošle godine utopilo se 128 ljudi, a godinu prije 127, kažu podaci HZJZ-a. Najviše utapanja ove godine bilo je na moru.

- Broj nam je uvijek velik jer je riječ o ljudskim životima. Svaki broj, ako nije nula, velik je - kazala nam je Silvana Radovanović, voditeljica Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja iz Crvenoga križa.

Prema podacima koje su nam dostavile policijske uprave, najviše slučajeva evidentirano je u Istarskoj županiji. Bilo je ukupno 17 slučajeva utapanja, od čega je 13 završilo smrću. Većina stradalih bili su strani državljani. U lipnju ove godine istarska je policija zabilježila sedam slučajeva utapanja, od čega je šest završilo sa smrtnim posljedicama, a jedan s teškim ozljedama.

U srpnju ove godine istarska policija evidentirala je osam slučajeva utapanja, od čega je šest završilo sa smrtnim posljedicama, a dva s teškim ozljedama. U prvih 17 dana kolovoza evidentirala je dva slučaja utapanja, od kojih je jedan završio sa smrtnim posljedicama, a jedan s teškim ozljedama. Slijedi Zadarska županija sa 16 slučajeva utapanja, od čega 13 sa smrtnim ishodom, što je porast u odnosu na prošlu godinu, kad ih je bilo 11.

Radovanović nam je kazala kako su najčešći uzroci tragedija povezani s lošim znanjem plivanja, koje je u Hrvatskoj na niskoj razini i kod djece i kod odraslih. Opasnosti dodatno povećavaju kupanje nakon obroka, ulazak u vodu u alkoholiziranom stanju, plivanje bez društva ili bez nadzora, kao i ignoriranje znakova upozorenja na plažama. Posebno rizično ponašanje uočava se kod tinejdžera, koji se često žele dokazivati, a nerijetko stradaju i djeca zbog nedostatka roditeljskog nadzora. Policija naglašava da se i dijete koje zna plivati može utopiti u vrlo maloj količini vode, zbog čega roditelji moraju neprestano motriti na djecu.

- Poseban izazov predstavlja nedostatak spasilaca. Trenutno ih u Hrvatskoj radi oko 400, no nedostaje barem još 200. Tečaj za spasioce je zahtjevan i traži izvrsne plivačke sposobnosti, a problem dodatno stvara to što je posao sezonski i što ne postoji zakonska obaveza koncesionara da zaposle spasioce. Zbog toga mnoge plaže ostaju bez nadzora, a nesreće se često dogode upravo tamo gdje pomoć nije dostupna - kazala je.

Crni brojevi i na kopnu

U Splitsko-dalmatinskoj županiji policija je zabilježila 12 slučajeva, a u Primorsko-goranskoj evidentirani je devet utapanja.

Na krajnjem jugu, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zabilježena su četiri slučaja utapanja, jedna državljanka Slovenije i troje hrvatskih građana.

Iako je Jadran prema statistici policije najopasniji, ni unutrašnjost nije bila pošteđena. Zagrebačka županija zabilježila je četiri slučaja. Kako su nam kazali iz policije, jedan od slučajeva bio je na jezeru Bundek. Muškarac se utopio krajem lipnja. Dva sata nakon potrage tijelo su pronašli ronioci specijalne jedinice policije ATJ Lučko.

- Premda većina ljudi opasnost povezuje s morem, najveći rizik zapravo predstavljaju rijeke - objasnila je Radovanović.

Hladna i mutna voda, granje te nagle temperaturne razlike često dovode do šoka i zastoja srca. Problem je i to što je vrlo malo službenih i uređenih kupališta na rijekama, pa se ljudi kupaju na neslužbenim lokacijama bez infrastrukture i spasilačke službe. More, iako sigurnije jer nema velikih razlika u plimi i oseki ni opasnih valova, ipak privlači velik broj turista, zbog čega i tamo bilježimo mnogo nesreća.

Podsjetimo, javnost je šokirao slučaj u Zagrebu kad se početkom srpnja u Maksimiru u bazenu utopilo dijete. Liječničku pomoć pružili su mu na mjestu događaja, a preminulo je u bolnici.

U Osječko-baranjskoj županiji zabilježena su tri slučaja, od čega su dva bila u srpnju i jedan u kolovozu. U Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježena su dva slučaja utapanja, kao i u Brodsko-posavskoj županiji. Dva slučaja zabilježila je i Virovitičko-podravska županija. Karlovačka županija zabilježila je jedan slučaj, i to u Dugoj Resi. Jedan slučaj zabilježila je i Međimurska županija.

Nekoliko policijskih uprava kazalo nam je da ove godine nisu zabilježili niti jedan slučaj. To su: Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija.

Policija i spasilačke službe ističu da su posebno ugroženi stariji građani i osobe s kroničnim bolestima, kod kojih nagli ulazak u more može izazvati kobne posljedice.

Kako pomoći?

- Građanima savjetujemo da nikad ne prilaze izravno osobi koja se utapa jer ona u panici može potopiti i onoga tko joj želi pomoći. Najbolje je baciti ili dodati plutajući predmet, poput luftića, daske ili SUP-a, čime se utopljenik može smiriti i zadržati na površini dok ne stigne stručna pomoć. Ako se netko sam nađe u opasnosti, treba se okrenuti na leđa, plutati, jednom rukom mahati i vikati u pomoć - kazala je Radovanović.

Iz policije također ističu da građani ne ulaze vrući u vodu. Dodaju kako uvijek treba ulaziti postupno u vodu i dati organizmu priliku da se pripremi i prilagodi. U protivnom, tijelo može u dodiru s hladnom vodom doživjeti šok. Također napominju da građani ne skaču u vodu nepoznate dubine.

Dodaju da roditelji djecu neprestano moraju držati na oku i brinuti se za njihovu sigurnost. Prije svega, među ljudima i u gomili lako se izgube, kao što se lako utope i u plićaku. Dodaju kako roditelji ne smiju računati na to da se starije dijete može samo brinuti za mlađeg brata ili sestru.

Neplivači ili osobe koje slabije plivaju obavezno trebaju koristiti pomagala za plivanje. Također, prema njihovim preporukama, treba izbjegavati plivanje u samoći. Treba, kako su kazali, plivati u blizini spasilaca te poštovati njihove upute i znakove. U slučaju nevolje savjetuju da građanin ostane smiren, pluta na leđima i maše jednom rukom za pomoć. 