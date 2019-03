U Hrvatsku stiže novi diskont: Usporedili smo njihove cijene

Talijanski trgovački lanac Eurospin poznat po diskontnim cijenama još nije u Hrvatskoj, ali traži lokacije za svoje trgovine diljem naše zemlje. Ima i svoju internetsku stranicu na hrvatskom na kojoj su objavili: “Još malo strpljenja... Stižemo!”.

Novinari 24sata posjetili su njihovu trgovinu u Laškom u Sloveniji i provjerili jesu li njihove cijene niže nego kod konkurenata te kakve su u odnosu na naše tržište.

Odabrali smo košaricu od 14 proizvoda i usporedili - Eurospin je od prvog konkurenta u Sloveniji bio jeftiniji za neznatnih nekoliko lipa.

Također, usporedili smo cijene u slovenskim trgovinama s onima u Hrvatskoj - neke potrošačke košarice su iste, a razlika između najjeftinije slovenske i najskuplje hrvatske je 22 kune. No treba imati na umu da Slovenci imaju dvije stope poreza koje se primjenjuju u trgovini - od 22 i 9,5 posto te su one niže od PDV-a koji se primjenjuje u Hrvatskoj od 25 i 13%.

Eurospin sličan Lidlu

Kad smo usporedili najjeftiniju slovensku i najjeftiniju hrvatsku košaricu, razlika je 10,82 kune. U našoj košarici imali smo 14 proizvoda. U inspekciji 25. veljače obišli smo slovenske trgovine Eurospina, Lidla, Spara i Mercatora, koji je u većinskom vlasništvu Agrokora. Pokušali smo pronaći najjeftinije proizvode (brašno, ulje, maslac...). Kod usporedbe deterdženata i omekšivača tražili smo proizvode koji su najjeftiniji po litri, bez obzira na veličinu pakiranja, odnosno je li zapremnina proizvoda od jedne, dvije, četiri litre...

Naša košarica je pokazala da je Eurospin tog dana bio čak neznatno skuplji od Lidla - za 2,30 kuna, od Spara je bio jeftiniji za 3,60 kuna, a od Mercatora jeftiniji za 21,53 kune.

Pokazalo se da Eurospin i Lidl imaju slične cijene, a i po svojim konceptima trgovine podsjećaju jedna na drugu. I Spar, koji je u Laškom imao najveću trgovinu, imao je slične pa i iste cijene kao u Eurospinu. Jedino je Mercator bio osjetno skuplji od drugih, ali njegova je ponuda, kao i kod Spara, bila puno bogatija od Lidla i Eurospina.

Talijanski diskont, baš kao i Lidl, često na policama nudi samo svoje robne marke ili proizvod samo jednog proizvođača - primjerice samo jednu vrstu ulja, šećera, brašna...

Našu košaricu smo sutradan usporedili s proizvodima u Lidlu i Sparu u Zagrebu. Tražili smo opet najjeftinije.

Najskuplja košarica u Zagrebu bila je u Lidlu i ona je bila 13,67 kuna skuplja od Eurospina u Sloveniji. Podsjetimo, treba uzeti u obzir i to da je PDV kod nas viši pa sigurno i to utječe na više cijene kod nas. Jeftiniju košaricu imao je Spar u Zagrebu, ali ako je usporedimo s Eurospinom u Sloveniji, skuplji je za 8,52 kune.

U našoj šetnji kroz šest slovenskih i hrvatskih trgovina uvjerili smo se da se trgovci za kupce najviše bore niskim cijenama vlastitim robim markama i na njima se mogu uhvatiti dobre uštede.

I Zagrepčani u Sloveniju

A tijekom našeg posjeta Eurospinu sreli smo Zagrepčane koji se redovito zalete u tu trgovinu jer im je to usput, kad posjećuju kćer u Laškom.

- Kvaliteta? Prosječna, ima proizvoda koji su odlični - to je tjestenina. Same cijene nisu previše niže nego u drugim dućanima. Vrijedi isto pravilo - ako se prate akcije, može se dobro proći, inače su cijene slične kao i drugdje - rekao nam je zagrebački bračni par. Zamolili smo trgovce Eurospina da nam predstave neke proizvode s obzirom na to da su nam mnogi bili nepoznati jer se radilo o njihovoj robnoj marki talijanskih proizvođača.

- Sva sredstva za pranje i održavanje domaćinstva su jednostavno odlična. Slažem se s ocjenom da je i tjestenina izuzetno kvalitetna. Ulje, šećer, brašno - to je standardna kvaliteta. Kad su na akciji, stvarno se isplate - rekla je djelatnica Eurospina. A umirovljenica iz Zagreba (slika dolje) sa suprugom u Eurospin dolazi već deset godina. Njima se, kaže, to isplati.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kći je otkrila Eurospin na internetu i na početku je čak bilo jeftinije nego sad. Najčešće dođemo po maslinovo ulje, koje je 35 kuna. Kupujemo i čokolade, mala pakiranja sokova, vino... Dolazimo dvaput na godinu. Sad smo potrošili 150 eura - rekla nam je umirovljenica. Do Krškog iz Zagreba ima 50 km i išli su starom cestom kako ne bi plaćali cestarinu. Slovenski kupci s kojima smo razgovarali kažu da se iz Eurospina isplate deterdženti.

Deklaracije i na hrvatskom

- Tu u Eurospinu je najjeftinije, no dobre su cijene i u Lidlu te Hoferu. Kocke za potpalu su tu 0,99, a drugdje 1,32 eura- rekla je Slovenka. Osim talijanskih robnih marki, imali su puno i slovenskih te nešto hrvatskih. Pronašli smo svježe pile i pileće batake iz Vindije. Na svojim proizvodima redovito imaju i hrvatsku deklaraciju. A na njihovim policama, uz špeceraj, ima i odjeće, parfema, igračaka...

