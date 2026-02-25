U Hvar će jednom do dvaput mjesečno dolaziti psihijatar

U hvarskoj ispostavi Doma zdravlja Splitsko- dalmatinske županije s radom počinju specijalisti urologije i psihijatrije koji će pregledavati i obrađivati pacijente čiji je obiteljski liječnik na otoku Hvaru.

Jednom do dvaput mjesečno, u Hvaru će raditi urolog Ivan Milić i psihijatar Zoran Vujnović, pregledi su za pacijente besplatni, no moraju dobiti uputnicu svog otočkog liječnika, kao i termin pregleda, objavili su iz Grada Hvara prenoseći priopćenje Zaklade Vera i dr. Matko Miličić – Maleško, koja organizacijski i financijski pomaže taj projekt.

Nastavak je to višegodišnjih aktivnosti Zaklade za povećanjem zdravstvenih usluga koje Hvarani mogu dobiti na svom otoku, u potpunosti besplatno i bez potrebe za odlaskom na kopno.

Zaklada već godinama financira rad kardiologinje, ortopeda i nefrologa u Hvaru, a u planu su i dodatni specijalisti. Organizirala je i financira prikupljanje krvnih i ostalih uzoraka i briseva otočkih pacijenata te slanje u laboratorij KBC-a Split odnosno NZJZ-a Jelsa.

Svi pacijenti koji su bili na specijalističkim pregledima napunili bi 120 autobusa, a oni koji su vadili krv i davali briseve još 114 autobusa, pa bi, poredani u nizu stvorili kolonu dužu više od tri kilometra, slikovito je učinke rada Zaklade opisao Grad Hvar.

Zaklada Vera i dr. Matko Miličić – Maleško, uz Hvar, financira i povremene dolaske specijalista na Korčulu.

Zaklada, koja se u potpunosti financira novčanim sredstvima osnivača, osnovana je u siječnju 2022. godine, a u radu je orijentirana na lokalnu zajednicu, prvenstveno otoke Hvar i Korčulu.

Namijenjena je osobito djeci i mladima, talentiranim učenicima i studentima, inovatorima i znanstvenicima, stručnjacima i umjetnicima, kao i lokalnom stanovništvu.

Osnivač Zaklade je rođeni Hvaranin koji je karijerno vezan za SAD.