Kapetan je spasio brod kod Hvara: Jedva smo izvukli živu glavu, bila je to strašna beštija

Nemam pojma kako sam sve to izdržao, da vam budem iskren. Sam sebe sam iznenadio. Nadljudskim naporima smo moja posada i ja riješili tu situaciju, rekao nam je kapetan Josip Marić (33) koji je u petak sudjelovao u spašavanju broda „Trideseti avgust“ zastave Crne Gore kod otoka Hvara. Brod je tijekom dana imao problema s motorom i naišao je na poteškoće u plovidbi. S obzirom na jak jugo i otežane uvjete na moru, brod se kretao vrlo polako i približavao opasnim dijelovima obale, što je izazvalo zabrinutost među posadom. Na intervenciju je upućen remorker 'Hrabri' iz luke Ploče, kako bi pomogao brodu da se sigurno manevrira i eventualno ga odvuče od opasnih područja.

'Nismo stigli ni na wc'

- Situacija je bila toliko dramatična i teška. Spašavanje je trajalo devet sati, a nismo ni na wc stigli otići za to vrijeme. Toliko se ljuljalo, raspadalo, povraćali smo po brodu. Mi za takve oluje kažemo da su prave 'beštije' ili čudovišta i priznajem da me bilo strah kad smo tek došli. Nisam mogao vjerovati što se događa, osobito na toj najkritičnijoj točki. Zato se otoci koji su tamo i zovu Pakleni otoci, nije to bezveze - rekao je kapetan. Kaže da je ključni momenat bio kada je snimio mjesto idealno za zavući se u njega i čekati da se situacija smiri.

- Jedno dva do tri sata smo tamo čekali, znao sam da to moramo izdržati. I stvarno, nakon toga je sve bilo lakše. To nas je čekanje spasilo. Kasnije smo se nekako dogegali do obale - s olakšanjem je rekao kapetan. Kako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru posada trajekta nije uspjela prihvatiti tegalj, a pogon trajekta je djelomično vraćen u funkciju, tegljač „Hrabri“ nastavio je pratiti trajekt do luke Stari Grad, na otoku Hvaru, kamo su pristali u dva sata ujutro. U ovom izvanrednom događaju nema stradalih, ozlijeđenih niti onečišćenja mora i morskog okoliša.

'I sad se ježim kad se sjetim'

- Moram reći da skidam kapu kapetanu crnogorskog broda. To je stariji čovjek, on dva dana nije spavao, a možda i više, i sve je to izdržao i fantastično odradio. Kasnije smo razgovarali o svemu i tako je dobra energija između nas bila. Sav se ježim kad se toga sjetim - rekao je Marić koji je kapetan tek šest godina. Kaže da inače radi u lučkoj asistenciji te kako je nedavno s kolegama raspravljao o tome kako bi volio sudjelovati u nekoj akciji na moru.

- Nakon što nam se ovo sve dogodilo, nikad više nećemo ni pomišljati na akciju. Uživat ćemo i u dosadi ako treba jer ovo ne bih poželio ni najgorem neprijatelju - zaključio je kapetan.