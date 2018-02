'U HŽ Infrastrukturi su uhljebi i namjerno ugrožavaju putnike'

Mario Grbešić, zamjenik predsjednika sindikata prometnika Hrvatskih željeznica je u ponedjeljak na konferenciji za novinare ispred koprivničkog kolodvora iznio niz optužbi na račun HŽ infrastrukture, tvrdeći da vuku poteze koji idu na štetu sigurnosti putnika i drugih koji prelaze cestom preko pruge. Kap koja je prelila čašu strpljenja strojovođa je najnovija odluka vrha HŽ Infrastrukture, kojom se smanjuje broj zaposlenih, umjesto da se poveća broj zbog sve većeg obima poslova u željezničkom prometu.

- Svakodnevno smo svjedoci teških nesreća poput one najsvježije u kojoj je kod Duge Rese u nedjelju dvoje mladih ljudi izgubilo život u naletu teretnog vlaka na osobni automobil - kazao je Grbešić, dodajući kako bi satima mogao nabrajati primjere koji idu na 'dušu' Infrastrukture. S druge strane ta tvrtka služi samo kao poligon za uhljebljivanje podobnih kadrova.

Ne može jedan čovjek obavljati nekoliko poslova

- Jedini natječaji su oni za članove Uprave. Imamo bezbroj pomoćnika, direktora i drugog rukovodećeg osoblja, a kad se treba zaposliti čovjek o čijoj sigurnosti ovise ljudski životi onda za njih nema mjesta - jasan je Grbešić, apelirajući na sam vrh vlasti na ćelu s premijerom Plenkovićem i resornim ministrom koji su najodgovorniji, za kaotično stanje. Grbešić je kao eklatantan primjer naveo i situaciju u Koprivnici, gdje dolazi do spajanja radnih mjesta na uštrb sigurnosti.

- Ne može jedan čovjek obavljati nekoliko poslova, je za to ne postoje nikakvi uvjeti a to je i u suprotnost sa zakonom i Pravilnicima. Naglašavajući kako ne postoji analiza koja bi išla u prilog takvim najavama. Prema Grbešiću unatrag pet godina nema modernizacije, a ni tehnoloških riješena koja bi promet učinila sigurnijom. Pri čemu je kazao da je to isto kao da u Zagrebu policajac koji regulira promet na rotoru ujedno prodaje i novine.

- Na dionici pruge od Koprivnice do Mađarskog Gywkenesa, je 2016. godine napravljen kapitalni remont koji je trebao dati veću sigurnost. Desilo se upravo obrnuto, jer su zbog kvarova isključena tri signalna uređaja. Dio pruge od Koprivnice do Botova je proglašen nesigurnim i neosiguranim i stoga se moraju dodatno angažirati prometnici – optužuje zamjenik predsjednika sindikata.

18.000 kvarova na signalnim uređajima u 2017.!

Na toj kapitalnoj investiciji je od završetka remonta registrirano 358 smetnji i kvarova, koji su mogli svaki put završiti s tragičnim posljedicama.

- Prošle godine je evidentirano više od 18 tisuća kvarova na signalnim uređajima. Što je povećanje za šest posto u odnosu na 2015. godinu. Kako za otklon jednog kvara treba oko 100 minuta, to su lani 1000 dana signalno – svjetlosni uređaji bili 1000 radnih dana van funkcije ili su radili po otežanim uvjetima.

Sindikat piše, upozorava, ali od toga nikakve koristi. Kako primjer lošeg gospodarenja i bacanja novca u 'vjetar' naveo je kako je usvojen 2015. godine plan po kojem bi se svake godine trebalo kupiti po 50 uređaja koji bi osigurali prijelazi. Da se ta dinamika poštivala, a novca je bilo sigurnost bi bila na daleko većoj razini.

- Doduše, te prve godine je kupljen 21 signalni uređaj ali niti jedan nije postavljen, već negdje u skladištima skuplja prašinu - precizira Grbešić. Dotaknuo se ljudi koji rade na željeznici, iznoseći podatak koji ne ide na ruku HŽ Infrastrukturi, kao ni svi prije toga izrečeni. Gotovo 50 posto radnika je u dobio od 50 do 59 godine, i većina od njih, 60 posto je na željeznici provela 30 godina. Ti podaci govore da je prosjek bolovanja zbog takve dobne strukture na željeznici veći od državnog prosjeka.

- Željeli bi uz jedan posao ljudima nametnuti još jedan, kao da već ne 'pucaju' od preopterećenosti, umjesto da zapošljavaju nove ljudi, a ne pune urede - ogorčeno je zaključio Mario Grbešić.