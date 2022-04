U iduća dva mjeseca natječaji za poduzetnike i energetsku obnovu vrijedni 821 mil. kuna

Nakon čitavog niza potpisanih ugovora proteklog tjedna koji se tiču vodnokomunalne infrastrukture, danas imamo priliku svjedočiti otvorenju djela omotnice koja je posvećena gospodarstvu. To je ono što je naš privatni sektor i čekao, istaknuo je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić prilikom objave prvih natječaja sufinanciranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijednih 821 milijun kuna.

U iduća dva mjeseca kreću prijave

A radi se o tri natječaja koja se otvaraju u idućim mjesecima u okviru poziva "Bespovratna potpora za novoosnovana poduzeća", "Energetska obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu" te "Komercijalizacija inovacija." Sve upute su objavljene već danas na stranicama programa Plana oporavka te Ministarstva gospodarstva.

- Ova financijska omotnica iz Nacionalnog plana Hrvatskoj donosi preko šest milijardi eura koja će u narednim godinama biti usmjerena na jačanje, odnosno oporavak gospodarstva od posljedica pandemije. U apsorpciju tih sredstava Hrvatska ulazi znatno ekonomski jača nego u prethodnim razdobljima. To jasno pokazuju naši rezultati za 2021. godinu, kada je Hrvatska ostvarila rekordan rast BDP-a, tu smo na samom čelu EU. Vjerujem da će i ova godina biti za hrvatsko gospodarstvo uspješna obzirom na ogromna sredstva koja su nam na raspolaganju - dodao je ministar.

Čekamo prvu ratu od 700 milijuna eura

Posebni savjetnik premijera, Zvonimir Savić, podsjetio je kako nam je Europska komisija u srpnju prošle godine odobrila Nacionalni plan te da smo u rujnu među prvima dobili predujam od 818 milijuna eura.

- Obzirom da smo ispunili sva 34 reformska indikatora, koji su preduvjet za isplatu prve rate, Ministarstvo financija je 15. ožujka ove godine i poslalo zahtjev za isplatu te prve rate u iznosu od 700 milijuna i kroz nekoliko mjeseci ćemo to dobiti. Do sada imamo milijardu i pol eura ulaganja i investicije iz Plana oporavka i otpornosti, to je već gotovo četvrtina cijelog Plana, a svakih šest mjeseci, po ispunjenju reformskih i investicijskih indikatora, Hrvatska može tražiti uplatu dodatnih rata - istaknuo je Savić.

Dodao je kako smo trenutno u procesu ispunjenja 25 reformskih indikatora, koji moraju biti gotovi do lipnja.

- Ispunili smo ih već pola, a kad ih ispunimo sve, tražit ćemo i drugu ratu od 700 milijuna eura - rekao je.

A sredstva iz Plana oporavka i otpornosti, dodao je, najviše se usmjeravaju, čak preko 50 posto, na područje gospodarstva, potom javnu upravu, pravosuđe i državnu imovinu, zatim obrazovanje, znanost i istraživanje, kao i na tržište rada i socijalnu zaštitu, zdravstvo te obnovu zgrada.

Potpora za komercijalizaciju inovacija od 760.000 do 5,3 milijuna kuna

Državna tajnica Ministarstva gospodarstva Dunja Mikuš Žigman pojasnila je sve detalje vezane uz natječaje koji se odnose na komercijalizaciju inovacija te novoosnovana poduzeća.

- Natječaj "Komercijalizacija inovacija" namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima za nabavu strojeva i opreme, ishođenje patenata, sudjelovanje na sajmovima radi predstavljanja novih proizvoda i usluga te druge aktivnosti. Vrijednost poziva je 380 milijuna eura, a pojedinačna bespovratna potpora koja se može dodijeliti po projektu iznosi od 760.000 do 5,3 milijuna kuna - istaknula je.

Zaprimanje prijava, dodala je, predviđeno je od 20. svibnja, do iskorištenja sredstava.

- Do tog roka će poduzetnici imati vremena upoznati se s uvjetima natječaja i pripremiti svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju. Od 11. travnja ćemo, kako bi pomogli, organizirati i online radionice - poručila je Mikuš Žigman.

Novoosnovana poduzeća mogu dobiti od 200.000 do milijun kuna

Na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za novoosnovana poduzeća mogu se javiti mikro, mala i srednja poduzeća do pet godina starosti. Ministarstvu je na raspolaganju 141 milijun kuna, a pojedinačna potpora iznosi od 200.000 do milijun kuna za proizvode i usluge koji se nalaze u pretkomercijalnoj fazi, odnosno za koje je potrebno još provesti istraživanje i razvoj.

- Moguće je sufinancirati projekte ispitivanja i razvoja novih pilot-linija za proizvode, zaštitu intelektualnog vlasništva, validaciju tržišta, uvođenje novih tehnologija i slično - istaknula je.

Prijave se otvaraju od 1. lipnja, a natječaj će biti otvoren do iskorištenosti sredstava.

- Također ćemo organizirati edukaciju za sve potencijalne korisnike - dodala je državna tajnica naglasivši kako će novi pozivi potpora za digitalizaciju te proizvodna ulaganja u svrhu zelene tranzicije biti otvoreni u drugom i trećem kvartalu ove godine.

Zgrade neoštećene u potresu za energetsku obnovu mogu dobiti do 22 milijuna kuna

Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na raspolaganju je 5,9 milijardi kuna, a ovaj prvi natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, istaknula je državna tajnica Sanja Bošnjak, vrijedan je 300 milijuna kuna.

- Prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada i upravitelji zgrada. Pojedinačna višestambena zgrada koja će se prijaviti, koja ima više od tri stambene jedinice i više od 66 posto površine stambenog prostora, mora omogućiti na kraju energetske obnove minimalno 50 posto energetskih ušteda. Pojedinačna zgrada može dobiti potporu u iznosu od 150.000 do 22 milijuna kuna - pojasnila je.

Obzirom da je zadnji poziv iz EU za energetsku obnovu bio 2016. Ministarstvo očekuje velik broj prijava na ovaj natječaj.

- Pored uobičajenih mjera energetske obnove, koje su poznate iz ranijih poziva, u ovaj natječaj smo dodali i elemente za zeleniju Hrvatsku i Europu, koji se odnose na ugradnju zelenih krovova i pročelja, učinkovitije rasvjete, fotonaponskih sustava, ali i za urbanu mobilnost pa će zgrade moći napraviti i stajališta za bicikle, urediti stanice za punjenje električnih automobila, kao i okoliš. Novina je i da će se jedan dio mjera odnositi i na povećanu zaštitu sigurnosti zgrada od potresa i požara - istaknula je Bošnjak.

Već od danas pa u idućih 45 dana svi potencijalni prijavitelji se mogu obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za stručnu tehničku pomoć prilikom prijave na natječaj, koji se onda otvara sredinom svibnja.

- Do kraja godine moramo ugovoriti sve projekte koji će biti predloženi za financiranje. Sama provedba odobrenih projekata trebat će se ostvariti u roku od iduće dvije godine - dodala je državna tajnica.

Najčitaniji članci