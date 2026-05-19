Monofonija prepucavanja Pantovčaka i Banskih dvora zamijenjena višeglasjem grkokatoličkih napjeva. Naime, Milanović je posjetio grkokatoličku katedralu kraj Markova Trga
U ime Hrvata i Grka, neka se krka! Milanović se s brda ipak spustio na jedno drugo brdo...
Zoran Milanović spustio se jučer sa svojeg brda na drugo brdo - ali ne u radni i prijateljski posjet Andreju Plenkoviću, s kojim ima više otvorenih pitanja nego država sa svim svojim susjedima, nego je obišao Sakralni muzej Grkokatoličkog sjemeništa i grkokatoličku konkatedralu sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Kompleks se nalazi na Gornjem gradu, u Ćirilometodskoj ulici 1. Sjemenište i konkatedrala zaštićeno su kulturno dobro Republike Hrvatske. To je najstarije živuće grkokatoličko sjemenište na svijetu izvan Rima, osnovano još 1681. godine. Konkatedralu svetih Ćirila i Metoda projektirao je, kao i pola Zagreba, slavni Hermann Bolle. Sagrađena je u neobizantskom stilu historicizma, a unutrašnjost krase vrijedna djela slikara Ivana Tišova.
