U Indiji u požaru nakon sudara autobusa poginulo 20 ljudi

Piše HINA,
U Indiji u požaru nakon sudara autobusa poginulo 20 ljudi
U sličnoj nesreći prošlog mjeseca poginulo je 19 ljudi u zapadnoj saveznoj državi Rajasthan, kada se zapalio privatni autobus, podsjeća Reuters

Požar izazvan curenjem goriva nakon sudara privatnog autobusa i motocikla na ruti između indijskih južnih gradova Bangalorea i Hiderabada usmrtio je najmanje 20 ljudi, izvijestili su u petak domaći mediji, pozivajući se na dužnosnike.

"Od 41 putnika, 21 je spašen. Među preostalima, do sada su identificirana tijela 11 osoba", rekao je novinskoj agenciji ANI okružni porezni dužnosnik A Siri.

U sličnoj nesreći prošlog mjeseca poginulo je 19 ljudi u zapadnoj saveznoj državi Rajasthan, kada se zapalio privatni autobus, podsjeća Reuters.

Agencija navodi i da, iako je Indija treće najveće tržište automobila na svijetu, ima neke od najsmrtonosnijih prometnica, a u prometnim nesrećama prošle godine poginulo je oko 180.000 ljudi diljem zemlje.

