U Iranu uhićena žena koja je prije dvije godine osvojila Nobelovu nagradu za mir

Iranska aktivistica i dobitnica Nobelove nagrade Narges Mohammadi ponovno je uhićena u Iranu, a Norveški Nobelov odbor zahtijeva njezino trenutno oslobađanje.

Prema informacijama Zaklade Narges Mohammadi, aktivistica je pritvorena u gradu Mašhadu, koji se nalazi oko 680 kilometara sjeveroistočno od Teherana, dok je sudjelovala na komemoraciji za nedavno preminulog odvjetnika za ljudska prava. Radi se o Khosrowu Alikordiju, 46-godišnjaku čije je tijelo pronađeno u uredu ranije ovog mjeseca, a lokalne vlasti tvrde da je preminuo uslijed srčanog udara. Ipak, više od 80 odvjetnika zahtijeva dodatne informacije o okolnostima njegove smrti.

Na društvenim mrežama pojavila se video snimka na kojoj se Mohammadi vidi bez hidžaba ili marame, dok s mikrofonom poziva okupljene da skandiraju ime Majidreze Rahnavarda — muškarca koji je 2022. godine javno pogubljen vješanjem u Mašhadu.

Lokalni dužnosnik Hasan Hosseini potvrdio je kako su tužitelji naložili privremeni pritvor nekoliko sudionika komemoracije zbog uzvikivanja "slogana koji krše propise", izvijestila je državna televizija Irana.

Mohammadi je ranije služila zatvorske kazne zbog optužbi, uključujući širenje propagande protiv Islamske Republike. Prošle godine je puštena iz teheranskog zatvora Evin, nakon što joj je zbog zdravstvenih razloga privremeno obustavljena kazna.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir u 2023. godini nagrađena je za svoje dugogodišnje zalaganje za ženska prava i ukidanje smrtne kazne u Iranu. Norveški Nobelov odbor izrazio je zabrinutost zbog njezina pritvora te pozvao iranske vlasti da odmah obznane njezinu lokaciju, zaštite njezin integritet i puste je bez uvjeta.

Uhićenje dolazi u osjetljivom trenutku dok Iran pojačava pritisak na intelektualce i aktiviste, suočavajući se s ekonomskim poteškoćama, sankcijama i mogućnošću sukoba s Izraelom. Također, potez bi mogao izazvati dodatni međunarodni pritisak, upravo dok Teheran najavljuje moguću obnovu pregovora sa SAD-om o nuklearnom programu.

Ovaj događaj uslijedio je dan nakon što je venezuelanska oporbena vođa María Corina Machado doputovala u Norvešku kako bi primila Nobelovu nagradu za mir za ovu godinu.

Norveški Nobelov odbor posebno je istaknuo da je uhićenje Mohammadi povezano s trenutkom dodjele nagrade venezuelskoj oporbenoj čelnici, uzimajući u obzir bliske veze između iranskog i venezuelanskog režima.