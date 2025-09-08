Obavijesti

SPLITSKI PSIHIJATAR ZA 24SATA PLUS+

'U Irskoj doktor zaradi više od 10.000 eura mjesečno. Vratio sam se u Split zbog obitelji'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Za razliku od Hrvatske, gdje se često improvizira i "razvlači" osoblje, u Irskoj se, primjerice, za vrijeme mog boravka dogodilo da je zatvoreno 50% kapaciteta najveće psihijatrijske bolnice za djecu u Dublinu i cijeloj Irskoj jer nema dovoljno specijaliziranih psihijatrijskih sestara, kaže nam dr. Franić.

Splitski psihijatar izv. prof. dr. sc. Tomislav Franić, subspecijalist dječje, adolescentne i forenzičke psihijatrije, vratio se u Hrvatsku nakon sedam mjeseci rada u Irskoj, a za 24sata otkrio je sve prednosti i mane rada u Dublinu.

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
FOTO UŽASA Ovdje su se sudarili Hitna i automobil u Karlovcu. Pješakinja poginula na mjestu
STRAVA

Policija će obaviti očevid nakon kojega će biti poznati detalji nesreće, izvijestila je karlovačka policija. Kako su ranije objavili, sudarili su se Hitna i osobni automobil, a smrtno je stradala pješakinja

