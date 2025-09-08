Za razliku od Hrvatske, gdje se često improvizira i "razvlači" osoblje, u Irskoj se, primjerice, za vrijeme mog boravka dogodilo da je zatvoreno 50% kapaciteta najveće psihijatrijske bolnice za djecu u Dublinu i cijeloj Irskoj jer nema dovoljno specijaliziranih psihijatrijskih sestara, kaže nam dr. Franić.
SPLITSKI PSIHIJATAR ZA 24SATA PLUS+
'U Irskoj doktor zaradi više od 10.000 eura mjesečno. Vratio sam se u Split zbog obitelji'
Čitanje članka: 6 min
Splitski psihijatar izv. prof. dr. sc. Tomislav Franić, subspecijalist dječje, adolescentne i forenzičke psihijatrije, vratio se u Hrvatsku nakon sedam mjeseci rada u Irskoj, a za 24sata otkrio je sve prednosti i mane rada u Dublinu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku