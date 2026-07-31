U Istri izmjerili 40 °C, Hrvatska pod crvenim alarmom: 'Trajat će do utorka, neće biti predaha!'

Temperatura zraka od 40 stupnjeva Celzijevih zabilježena je u petak rano poslijepodne na meteorološkoj stanici Buzet, Veronska, pokazali su to podaci Istrameta. To je samo uvod u najdulji toplinski val ovoga ljeta, koji bi, prema posljednjim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, trebao trajati do utorka.

Najgore će biti tad u riječkoj, karlovačkoj i zagrebačkoj regiji, s vrlo visokim temperaturama koje i tijekom noći neće padati ispod 20 stupnjeva Celzijevih. Uz Jadran će biti i toplije. Ondje se temperature tijekom noći neće spuštati ispod 26 stupnjeva, u splitskoj i dubrovačkoj regiji, upozorava sustav Meteoalarm, koji je Hrvatsku doslovno obojio u crveno.

- Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozoravaju s Meteoalarma.

Ozbiljno upozorenje poslali su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Poslali su dopis svim vatrogasnim organizacijama da pojačaju kontrole i dežurstva.

- Republika Hrvatska nalazi se pod utjecajem izraženog toplinskog vala praćenog ekstremno visokim temperaturama zraka, dugotrajnim sušnim razdobljem i povećanom opasnošću od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. Visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar s ozbiljnim posljedicama za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu, gospodarske resurse i prirodna bogatstva RH - navode vatrogasci i apeliraju na sve da budu oprezni, odgovorni i da se dosljedno pridržavaju mjera.

- Posebno upozoravamo da se izbjegava svako paljenje vatre na otvorenom prostoru, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena i sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolirano širenje vatre. Građane također pozivamo da ne odbacuju opuške, staklene i druge predmete koji mogu predstavljati potencijalni uzrok požara - navode i dodaju da za bilo kakvu opasnost odmah nazovu 193 ili 112.

Prema prognozi DHMZ-a, malo svježine mogao bi donijeti koji oblak.

- U nedjelju u unutrašnjosti Dalmacije postoji mala vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak, a od ponedjeljka i u unutrašnjosti Istre te u gorskoj Hrvatskoj - pišu meteorolozi.