U Istri skakali sa stijena u more i ozlijedili se. Policija: 'Nemojte skakati u more s većih visina'

Pulska policija je jučer na području Kamenjaka zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more.

Tako je zasad neutvrđene tjelesne ozljede zadobila 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene oko 13.30 sati krivo doskočila i ozlijedila leđa. Nešto kasnije, oko 14.45 sati teške tjelesne ozljede zadobio je 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećeni su dobili pomoć u pulskoj bolnici, gdje su ih zadržali na liječenju.

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more.

- Nemojte skakati u more s većih visina niti tamo gdje ne znate točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno - poručila je istarska policija.