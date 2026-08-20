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DVOJE OZLIJEĐENIH

U Istri skakali sa stijena u more i ozlijedili se. Policija: 'Nemojte skakati u more s većih visina'

Piše Helena Tkalčević,
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U Istri skakali sa stijena u more i ozlijedili se. Policija: 'Nemojte skakati u more s većih visina'
Foto: PU istarska/ilustracija
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Talijanka (24) je prilikom skoka sa stijene krivo doskočila i ozlijedila leđa, a Nijemac (22), koji je također krivo doskočio teško je ozlijeđen

Pulska policija je jučer na području Kamenjaka zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more.

Tako je zasad neutvrđene tjelesne ozljede zadobila 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene oko 13.30 sati krivo doskočila i ozlijedila leđa. Nešto kasnije, oko 14.45 sati teške tjelesne ozljede zadobio je 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećeni su dobili pomoć u pulskoj bolnici, gdje su ih zadržali na liječenju.

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more.

- Nemojte skakati u more s većih visina niti tamo gdje ne znate točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno - poručila je istarska policija.

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