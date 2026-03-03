Obavijesti

News

PALI DILERI

U Istri su uhitili narkobandu!

Piše Marta Divjak,
Foto: PU osječko-baranjska

Provodimo kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više ljudi zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja, priopćili su iz policije

Istarska policija objavila je da su u ponedjeljak navečer uhitila više ljudi zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja.

- Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave istarske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja - priopćili su iz policije te dodali kako je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji.

