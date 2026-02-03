U Istri za vikend čak šest naleta automobila na divljač

Čak šest naleta vozila na divljač zabilježeno je u posljednja dva dana na istarskim prometnicama, stoga policija upozorava vozače da povećaju oprez i pripaze na iznenadnu pojavu divljači na cesti.

Prvi slučaj evidentiran je u nedjelju u naselju Vrećari, kada je 46-godišnjak u automobilu zagrebačkih oznaka naletio na zeca. Istoga dana o nedaleko mjesta Gedići 58-godišnjak je automobilom pulskih oznaka naletio na srnu, a na području Rovinja 28-godišnji kolumbijski državljanin je, upravljajući automobilom pulskih oznaka, naletio na divlju svinju.

U ponedjeljak je pak na području Medulina 44-godišnjak je automobilom pulskih oznaka naletio na divlju svinju, a 24-godišnjak automobilom pulskih oznaka na košutu koja je pretrčala kolnik DC44 kod Buzeta. Posljednji slučaj zabilježen je navečer na području Lupoglava kada je 50-godišnjak automobilom pulskih oznaka naletio na zeca.

U svim prometnim incidentima nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta.

Kako bi se izbjegle prometne nesreće s divljači, navode iz policije, treba se pridržavati prometnih propisa i ograničenja brzine kretanja vozila, predviđati moguće opasnosti i pratiti znakove upozorenja - divljač na cesti.

Divljač u svojoj dnevnoj i sezonskoj migraciji prelazi prometnice svih kategorija, od lokalnih cesta do autocesta. Tijekom cijele godine policija evidentira takve štetne događaje u prometu, a posebno je to izraženo u večernjim i ranojutarnjim satima, upozorili su iz policije i podsjetili da vozač koji sudjeluje u naletu na životinju na cesti odgovara sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ako je prekršio prometni propis, odnosno vozio neprilagođenom brzinom.