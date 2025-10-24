U Italiji gotovo 4400 žrtava svećeničkog pedofilskog nasilja

Gotovo 4400 osoba pretrpjelo je spolno nasilje talijanskih svećenika u slučajevima prijavljenima od 2020., objavila je u petak udruga žrtava tražeći od biskupa da učine više na rješavanju krize koja dugo potresa Katoličku Crkvu.

Podaci Rete l'Abuso, najveće talijanske udruge te vrste, temelje se na prijavama žrtava, sudskim izvorima i slučajevima objavljenima u medijima, rekao je osnivač udruge Francesco Zanardi. Organizacija nije navela otkada datiraju slučajevi.

Talijanska biskupska konferencija nema komentara, rekao je glasnogovornik. Katoličku Crkvu godinama potresaju skandali koji uključuju svećenike pedofile i prikrivanje njihovih nedjela, no čelnici talijanske Crkve nisu se iskazali u njihovu rješavanju.

Novi papa Lav, koji se ovaj tjedan pri put sastao s udrugama žrtava, rekao je biskupima da ne smiju zataškavati slučajeve spolnog nasilja.

Njegov prethodnik, papa Franjo, taj je problem odredio kao prioritet 12-godišnjeg pontifikata, ali s djelomičnim uspjehom.