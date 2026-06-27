Obavijesti

News

Komentari 4
UPOZORENJE GRAĐANIMA

U Jakovlju uočen vuk blizu kuća: 'Ne približavajte mu se, a svoje životinje držite pod nadzorom!'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
U Jakovlju uočen vuk blizu kuća: 'Ne približavajte mu se, a svoje životinje držite pod nadzorom!'
Foto: Općina Jakovlje/Facebook

Općina Jakovlje na svojoj je Facebook stranici poslala upozorenje mještanima da se ne približavaju lokacijama na kojima je životinja uočena

Općina Jakovlje na svojoj je Facebook stranici objavila službeno upozorenje nakon što je u neposrednoj blizini obiteljskih kuća u više navrata uočen vuk. Sve mještane pozvali su na oprez te ih upozorili da se ne približavaju životinji, ne pokušavaju je tjerati ili hraniti, da kuće ljubimce drže pod nadzorom i u ograđenom prostoru i da domaće životinje tijekom noći osiguraju u zatvorenim objektima. Također pozivaju građane da se ne približavaju lokacijama na kojima je životinja uočena, osobito u večernjim i noćnim satima, te da svako novo opažanje prijave Policijskoj postaji Zaprešić te Općini Jakovlje uz navođenje lokacije i vremena opažanja.

- Općina Jakovlje o navedenoj je situaciji obavijestila nadležna tijela te je zatražila žurno postupanje i stručnu procjenu - stoji u objavi. 

Podsjetili su također da je vuk strogo zaštićena vrsta te da zbog toga Općina Jakovlje i lovačko društvo nisu ovlašteni samostalno poduzimati mjere njegovog uklanjanja ili premještanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
TIJELOM ZAŠTITILA DJEVOJČICU

Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
VIDEO

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...
FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat
DRAMA U GAJNICAMA

FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat

U subotu oko 9.30 sati zagrebačkoj policiji stigla je dojava da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica. Udarila je u obližnji jumbo-plakat, a u blizini se nalazi i pothodnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026