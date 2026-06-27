U Jakovlju uočen vuk blizu kuća: 'Ne približavajte mu se, a svoje životinje držite pod nadzorom!'

Općina Jakovlje na svojoj je Facebook stranici objavila službeno upozorenje nakon što je u neposrednoj blizini obiteljskih kuća u više navrata uočen vuk. Sve mještane pozvali su na oprez te ih upozorili da se ne približavaju životinji, ne pokušavaju je tjerati ili hraniti, da kuće ljubimce drže pod nadzorom i u ograđenom prostoru i da domaće životinje tijekom noći osiguraju u zatvorenim objektima. Također pozivaju građane da se ne približavaju lokacijama na kojima je životinja uočena, osobito u večernjim i noćnim satima, te da svako novo opažanje prijave Policijskoj postaji Zaprešić te Općini Jakovlje uz navođenje lokacije i vremena opažanja.

- Općina Jakovlje o navedenoj je situaciji obavijestila nadležna tijela te je zatražila žurno postupanje i stručnu procjenu - stoji u objavi.

Podsjetili su također da je vuk strogo zaštićena vrsta te da zbog toga Općina Jakovlje i lovačko društvo nisu ovlašteni samostalno poduzimati mjere njegovog uklanjanja ili premještanja.