'U Jasenovcu uvrijedio HOS, a u Okučanima sve branitelje'

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović u petak napustio obilježavanje obljetnice Bljeska u Okučanima zbog obilježja HOS-a sada se javilo i sam Savez-UDHOS.

Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

Nakon uvredljive izjave u Jasenovcu da Spomen ploču poginulim "treba maknuti, negdje baciti, jer nema veze s Domovinskom ratom", kojom je uvrijedio HOS-ovce i njihove obitelji, bijegom iz Okučana s obljetnice obilježavanja Bljeska, predsjednik Zoran Milanović uvrijedio je sve hrvatske branitelje.

Predsjednik Milanović je napustio Okučane kazavši da je vidio "jednog sudionika koji treba položiti vijenac, a imao je odoru s grbom 'Za dom spremni', u čemu ne želi sudjelovati". I otišao sa svečanosti dodajući da je to "gaženje žrtava i sjećanja na ovaj događaj".

Dvojica veterana Domovinskog rata, Krešimir Maretić, predsjednik Zbora udruga gardijskih brigada, i Goran Maras, predsjednik Udruga specijalne policije, u znak potpore ratnim suborcima HOS-a, na 25. obljetnicu Bljeska u Okučanima, odjenuli su majice sa znakom udruge HOS-a. Udruge HOS-a su legalno i legitimno registrirana pri tijelima vlasti RH. Ako je to Milanoviću važno, učinjeno je to u vrijeme premjera Ivice Račana.

Važno je naglasiti da je Milanović na proslavu 25. obljetnice Bljeska došao kao predsjednik države. On u Okučanima nije bio privatna osoba nego vrhovni zapovjednik koji se došao

pokloniti poginulim hrvatskim ratnicima. A nije to učinio. Važniji mu je bio njegov ego, nego 51 poginuli hrvatski branitelj.

U tom kontekstu pozdravljamo izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je kazao da svi koji su dali život za Hrvatsku zaslužuju poštovanje.

"Svi koji su dali život za Hrvatsku imaju moje poštovanje pa tako i pripadnici HOS-a. Ovo što je predsjednik napravio nije dobro, jer došli smo odati počast poginulima. Vidite ovu 51 kocku koja je ovdje iza vas, mi smo došli zbog tih ljudi. Nema mjesta provokacijama, mi smo ovdje i u ime institucija", rekao je premijer u Okučanima.

Želimo naglasiti još nekoliko činjenica i podsjetiti vrhovnog zapovjednika Milanovića. Zastava HOS-a uvijek je Vukovarskoj koloni, na komemoraciji u Škabrnji, prigodom sjećanju na obranu Srđu kod Dubrovnika, u Kninu za proslavu Oluje...

Zastava HOS-a bila je na Mimohodu u Zagrebu 2015. godine, na proslavi 20. obljetnice Oluje, kad je Milanović bio premijer, a organizator Ministarstvo obrane koje tada vodio ministar Ante Kotromanović.

Dalje, Vijeće za suočavanje s prošlošću objavilo je dokument u kojem je precizirano da se obilježja koja su korištena u Domovinskom ratu mogu koristiti u kontekstu Domovinskog rata – na proslavama, komemoracijama i trenucima u kojima se prisjećamo žrtava. Ako Milanović to ne zna netko od savjetnika trebao ga je podsjetiti. Ako ćemo se sramiti znakovlja pod kojim se ginulo braneći zemlju, onda ta zemlja nema budućnosti.

Na kraju želimo poručiti još dvije stvari:

Prvo, ponosni smo i zahvalni našoj ratnoj subraći, veteranima i gardijskih brigada i specijalne policije, na iskazanoj podršci i zajedništvu kakvo smo pokazali u Domovinskom ratu, za vrijeme obrane i oslobađanja Hrvatske. Samo zajedništvom mogli smo poraziti agresore i osloboditi Hrvatsku.