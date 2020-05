'Milanović je očito dugo bio u karanteni, to je oznaka Udruge'

Predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac u petak je poručio da ustaško znamenje i pozdravi ne mogu biti korišteni na službenim svečanostima današnje Hrvatske, davši potporu svima koji rade odmak od tog pozdrava.

POGLEDAJTE VIDEO: OBLJETNICA BLJESKA

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Pozdrav 'Za dom spremni' ne može biti korišten kao pozdrav na službenim svečanostima današnje Hrvatske. Taj pozdrav ne može imati pravo javnosti", rekao je Pupovac u izjavi N1 televiziji, a nakon jutrošnjeg događaja u Okučanima.

Predsjednik Republike Zoran Milanović napustio je jutros Okučane zbog ustaškog natpisa "Za dom spremni" na majici jednog od sudionika protokola svečanog obilježavanja Vojno-redarstvene operacije "Bljesak". Milanović je to ocijenio gaženjem žrtava i sjećanja na operaciju "Bljesak" te namjernom provokacijom.

Pupovac u izjavi ističe da je "legaliziranje i legitimiranje" tog ustaškog pozdrava na svečanostima, komemoracijama ili bilo kojim drugim događajima "nešto što najizravnije povezuje današnju Republiku Hrvatsku s ustaškom tvorevinom NDH".

"I to treba spriječiti", naglasio je te ustvrdio kako je za Hrvatsku dobro napravio tko god napravi odmak od tog pozdrava.

Taj pozdrav i znamenje ne može biti nigdje i ne može biti opravdano ni ratom 1990-ih, niti sudjelovanjem pojedinih grupacija u tome ratu, ističe Pupovac.

Smatra da je potrebno donijeti zakonsku regulativu kojom će se ustaška znamenja i pozdrave "smjestiti u granice zakona".

"Sada to nemamo. Sada imamo samo sentimente, političke stavove i političke procjene što je za nekoga dobro, a što ne, u stranačkom, političkom ili nekom drugom smislu. Ali, što je civilizacijska vrijednost, civilizacijska tekovina i što su standardi koji danas vrijede u Europi kojoj pripadamo, to trebamo regulirati zakonom", naglašava Pupovac.

I Đakić komentirao

Predsjednik HVIDR-e Josip Đakić (HDZ) neprimjerenim je u petak ocijenio što je predsjednik Republike Zoran Milanović napustio obilježavanje akcije Bljesak, ustvrdivši da obilježje HOS-a nije sporno u kontekstu Domovinskog rata, nego u kontekstu NDH i ustaštva.

"Prije svega smo se danas okupili kako bismo odali počast hrvatskim braniteljima. Mislim da je to bilo neprimjereno i nije se trebalo dogoditi", komentirao je Đakić Milanovićevo napuštanje obilježavanja Bljeska u Okučanima jer je u povorci vidio napis "Za dom spremni".

Naglasio je da su 1991. i dio 1992. godine bili najteži za Hrvatsku, da su pripadnici HOS-a sudjelovali u ratu i puno ih je poginulo.

Nije ovo asociranje na NDH

"Nije ovo asociranje na NDH i ustaštvo, nego su to bili dečki, većinom maloljetni, koji su oblačili takve majice", kazao je predsjednik HVIDR-e.

Pritom je ustvrdio da obilježje HOS-a nije sporno u kontekstu Domovinskog rata, nego u kontekstu NDH i ustaštva.

"U kontekstu '91. i '92. apsolutno nije sporan. Sporan bi bio u kontekstu NDH i ustaštva. U današnje vrijeme kada su u pitanju hrvatski branitelji, mislim da je Vijeće (za suočavanje s prošlošću) jasno reklo. Ja to poštujem. Ovo danas se nije trebalo dogoditi", istaknuo je.

Đakić smatra da je Milanović pogriješio što je napustio obilježavanje i da "treba prihvatiti da je to dio hrvatske povijesti".

Milanović se trebao pokloniti žrtvama, a ne poticati rasprave

"Trebao se pokloniti žrtvama, dati pijetet i ne poticati daljnje rasprave. Mislim da se u prilikama kada se odaje počast mogu koristiti ta obilježja. To je njegova stvar, ne znam što bih mu rekao. On ima svoja razmišljanja i mišljenja i treba preispitati situaciju u kojoj se našao. Mislim da je pogriješio i da treba prihvatiti da je to dio hrvatske povijesti", kazao je Đakić.

Predsjednik Udruge specijalne policije Zoran Maras, pripadnik protokola današnjeg obilježavanja zbog kojeg je Milanović napustio svečanost jer je nosio napis "Za dom spremni", kazao je da se radi o oznakama udruge, te da tu nema nikakve poveznice s NDH i bivšom Jugoslavijom.

"Modernu hrvatsku državu su oslobodili pripadnici Zbora narodne garde, pripadnici specijalne policije, pripadnici Hrvatske vojske... Ovo nije majica HOS-a, ovo su znakovi udruga", kazao je Maras.

"Ja bih postavio pitanje predsjedniku Milanoviću kako to da je upravo Ivica Račan odobrio da to može biti znak oružanih snaga? Mi kao hrvatski branitelji nećemo dozvoliti ustašizaciju Domovinskog rata niti rehabilitaciju komunističkog antifašizma", rekao je.

Milanović je očito dugo bio u karanteni

Dodao je da je taj znak specijalne policije nošen i 1991., 2000. i drugih godina. "Milanović je očito dugo bio u karanteni, ne bih to posebno komentirao", komentirao je Maras.

Predsjednik Udruge veterana Krešimir Maretić ustvrdio je da je ideološki sam predsjednik Republike problem jer se stalno na to vraća i to potencira.

"Nikoga ne osporavamo i nikoga ne mrzimo. Ovo su legalne hrvatske postrojbe. Ja to ne bih nazvao incidentom. Kategorički tvrdim - nitko s ovim nema veze, niti Ministarstvo niti itko", rekao je.

Dodao je kako je ideološki problem upravo predsjednik Milanović, da je on taj koji se na to vraća i na koji to potencira. "To pitanje bi trebalo postaviti gospodinu predsjedniku, zašto on to potencira", kazao je Maretić.

Božo Petrov: Incident u Okučanima je igrokaz

"Ja bih predložio građanima da ne nasjedaju na igrokaz. Ovo je tvrda kohabitacija koju je najavio Plenković s njegovim prijateljem Milanovićem iz MVEP kojeg je i doveo na Pantovčak. Ovo je njihov ping-ping koji pokazuje da su sve spremni podredit svom izbornom rezultatu!", napisao je Petrov na twitteru Mosta.