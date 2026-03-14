NACIONALNI DAN PSIHOLOGA

U javnim sustavima nedostaje nam 600 psihologa, čak 400 u zdravstvu, 200 u školstvu...

Piše HINA,
Nacionalni dan psihologa, 14. ožujka, u subotu je obilježen u riječkoj Gradskoj vijećnici, a na svečanosti je ukazano na važnost psihologa i upozoreno da u javnim sustavima nedostaje oko 600 psihologa

Predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan rekla je da u Hrvatskoj u javnim sustavima nedostaje oko 600 psihologa, od toga oko 400 u zdravstvu, oko 200 u obrazovnom sustavu te oko 100 u sustavu socijalne skrbi.

U školama ih također nedostaje pa oko polovice osnovnih i srednjih škola nema stručnog suradnika psihologa, što bi omogućilo rano prepoznavanje i rješavanje problema kod djece.

Ipak je u posljednje dvije godine napravljen značajan napredak u zapošljavanju, u obrazovnom sustavu zaposleno je oko 200 psihologa, a očekuje se i značajnije zapošljavanje u domovima zdravlja, kaže Bogdan.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je da unutar komore djeluje 4500 psihologa, od čega je njih 400 u resoru socijalne skrbi, od prevencije, procjene i dijagnostike do terapijskih skupina. Psihologa za izvršavanja nužnih poslova ima dovoljno, no, željeli bismo razvojem sustava i kvalitete upotpuniti i povećati njihov broj, rekao je Ružić.

STRUČNJACI ZA 24SATA Očajni psiholozi: Roditelji tek u ordinaciji saznaju da im djeca kradu, seksaju se i drogiraju
Očajni psiholozi: Roditelji tek u ordinaciji saznaju da im djeca kradu, seksaju se i drogiraju

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić istaknula je da su psiholozi, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori i socijalni pedagozi ključni stručnjaci u kontekstu sve izraženijih poteškoća s mentalnim zdravljem djece. Zapošljavanje pojedinog profila stručnjaka nije dovoljno već je nužna snažna međuresorna suradnja zdravstva, socijalne skrbi i odgoja i obrazovanja, upozorila je pravobraniteljica.

Također je naglasila važnost paralelnog rada s roditeljima i zajednicom, kako bi se poticalo razumijevanje, prihvaćanje različitosti i pravodobno prepoznavanje rizika kod djece. Državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić-Bikić kaže da je u posljednje tri godine u školama udvostručen broj stručnih suradnika i otvoreno je više od 200 novih radnih mjesta.

IZVJEŠTAJ O MRAČNOM UMU Jezoviti pogled na psihu Hitlera: 'Feminiziran je i impotentan. Stvorilo ga je njemačko ludilo'
Jezoviti pogled na psihu Hitlera: 'Feminiziran je i impotentan. Stvorilo ga je njemačko ludilo'

Osim jačanja međuresorne suradnje važni su i mobilni stručni timovi kako bi podrška bila dostupna svakom djetetu. Upozorila je na utjecaj društvenih mreža, nedovoljno razvijenu otpornost djece te važnost poticanja zdravih navika i socijalne interakcije.

Nacionalni dan psihologa, 14. ožujka, proglašen je na inicijativu Hrvatske psihološke komore radi isticanja važnosti brige o mentalnom zdravlju, prevenciji mentalnih teškoća i destigmatizacije traženja psihološke pomoći i podrške.

SINDIKATI POSTIGLI SPORAZUM Liječnicima u jednoj županiji u BiH povećali plaće za 30 posto
Liječnicima u jednoj županiji u BiH povećali plaće za 30 posto

Datum obilježavanja odabran je u spomen na donošenje prvog Zakona o psihološkoj djelatnosti 2003. godine, kojim je psihološka djelatnost postala regulirana profesija u Hrvatskoj.

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'
ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’
Rezultati Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota

Očekivani jackpot za 22. kolo iznosi 30.000.000 eura
Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks

