Liječnicima u jednoj županiji u BiH povećali plaće za 30 posto

Predstavnici sindikata liječnika i vlasti Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokom Brijegu postigli su sporazum o povećanju plaća za 30 posto, nakon što je polovica liječnika u toj županiji prošlog tjedna dala otkaz. S obzirom da je dogovor postignut unutar otkaznog roka, svi liječnici koji su podnijeli otkaz sada mogu povući svoju odluku i vratiti se na posao.

Time je spriječen daljnji kolaps zdravstvenog sustava, jer je odlazak 53 liječnika prijetio ozbiljnim narušavanjem normalnog funkcioniranja zdravstvenih ustanova u ovoj županiji. Sporazum uz povećanje plaća za 30 posto kroz koeficijente uključuje i druge mjere koje bi trebale dugoročno stabilizirati zdravstveni sustav.

- Postignutim dogovorom predviđeno je povećanje plaće od 30 posto kroz koeficijente i satnicu s početkom primjene po stupanju na snagu Kolektivnog ugovora, kao i da pregovori o sklapanju novog Kolektivnog ugovora moraju započeti prije njegova isteka - priopćeno je.

Dogovor uključuje i organizaciju obiteljske medicine u timovima, donošenje petogodišnjeg plana specijalizacija, razvoj primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi. Osim toga, predviđena je i redovita edukacija za doktore medicine i stomatologije te mjesečna izvješća nadležnom ministarstvu o stručnim sastancima u domovima zdravlja. Sindikati smatraju da postognuti dogovor označava ključni korak u očuvanju stabilnosti zdravstvenog sustava Županije Zapadnohercegovačke.