U jednoj osnovnoj školi pronašli 'popis za odstrel'. Roditelji nisu ništa znali: 'Bojimo se za djecu'

Velik broj roditelja jedne osnovne škole u središnjoj Hrvatskoj danas nije pustio djecu u školu u strahu nakon što je u jednoj učinio ispod klupe pronađen popis s imenima i zloslutnom porukom da te djece sutra neće biti.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o učionici u kojoj nastavu imaju djeca viših razreda osnovne škole, a popis je pronašla jedna učenica i prijavila to stručnim službama. Oni su, pak obavijestili ravnatelja, a on policiju, koja, prema našim informacijama, provodi izvide i provjerava cijeli slučaj.

Roditelji su ogorčeni jer im nitko ništa nije javio nego su za sve saznali tek navečer i to od djece.

- Djeca su nam rekla da su svima pregledavali bilježnice pa smo krenuli ispitivati učiteljice što se dogodilo. To je bilo u ponedjeljak oko 10 sati za vrijeme velikog odmora, nama nitko ništa nije rekao ni javio. Tek se poslije ravnatelj oglasio porukom da su poduzeli sve potrebno i postupili prema protokolu. Koliko sam shvatila, smatra da je riječ o vrlo neprikladnoj šali, ali nama nije svejedno. Sigurnost djece na prvom nam je mjestu - kažu nam roditelji škole s kojima smo razgovarali.

Riječ je o osnovnoj školi koju, prema našim informacijama, pohađa više od tisuću učenika te u kojoj je nastava organizirana samo u jutarnjoj smjeni.

Ravnatelj navedene osnovne škole rekao nam je tek da su postupali po Protokolu i da je sve riješeno.

Doznajemo kako je roditeljima poručio da djeca mogu bez straha doći na nastavu i da je njihov boravak u školi siguran. Kazao im je i da škola nastavlja pratiti situaciju te će ih obavijestiti o svim bitnim informacijama koje utvrde.

Upit smo poslali i policiji, a njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.