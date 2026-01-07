U kakvom je zatvoru smješten Maduro? 'Pakao' na zemlji u kojeg nitko ne želi ući...

Gdje smjestiti svrgnutog predsjednika koji je hitno prebačen u Sjedinjene Američke Države kako bi mu se sudilo u New Yorku? Jedan američki odvjetnik opisao je pritvorski centar u Brooklynu, u kojem se nalazi bivši venezuelanski vođa Nicolás Maduro, kao "pakao na Zemlji". Neki su suci čak odbili tamo slati osuđenike.

S lisicama na rukama i u pratnji dva agenta za narkotike, Maduro je po dolasku u New York odlučio pokazati smisao za humor.

​- Good night, tako se kaže buenas noches, zar ne? Laku noć! Sretna Nova godina! - poručio je tada.

Brzo su ga odveli u sjedište Agencije za suzbijanje narkotika (DEA) prije nego što su ga zatvorili u ćeliju Metropolitanskog pritvorskog centra (MDC) u Brooklynu, gdje bi on i njegova supruga Cilia Flores trebali ostati dok se suočavaju s optužbama za drogu i oružje, koje oboje poriču.

Čelične barikade i kamere

MDC je višekatna betonska i čelična građevina smještena u četvrti Brooklyn. Nalazi se samo nekoliko metara od luke i otprilike pet kilometara od Pete avenije, Central Parka i drugih poznatih gradskih znamenitosti.

Zatvor je otvoren početkom 1990-ih kako bi se riješio problem prenapučenosti u gradskim zatvorima, a nalazi se na mjestu nekadašnjih postrojenja koja su služila za skladištenje i distribuciju robe s brodova koji su pristajali u luku. Iako je njegova svrha smještaj muških i ženskih pritvorenika koji čekaju suđenje na sudovima na Manhattanu i u Brooklynu, MDC se također koristi za zatvaranje osuđenika koji služe kratke kazne, navodi se na internetskoj stranici Saveznog ureda za zatvore (BOP).

Foto: Angelina Katsanis

To je trenutno jedina ustanova kojom upravlja BOP u New Yorku, budući da je agencija 2021. godine zatvorila sličan zatvor na Manhattanu. To se dogodilo nakon samoubojstva američkog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina 2019. godine pod nerazjašnjenim okolnostima. Pritvorski centar okružen je čeličnim barikadama i kamerama koje mogu snimati s velike udaljenosti, a od Madurova dolaska, vanjsko osiguranje dodatno je pojačano. Unatoč svom dizajnu, centar ima prostore za sportove na otvorenom, kao i medicinske jedinice pa čak i knjižnicu. Međutim, mediji su izvijestili da zatvorenici veći dio dana provode u skučenim ćelijama, o čemu nije bilo službenih informacija niti odgovora.

"Neljudski uvjeti"

Projektiran za smještaj tisuću osoba, MDC je 2019. godine, prema medijskim izvješćima, imao 1600 zatvorenika. Trenutno se u njemu nalazi nešto više od 1330 pritvorenika. Uz to, prema novinskoj agenciji AP iz studenog 2024., koja se poziva na sudske dokumente, ustanova radi s otprilike polovicom preporučenog broja osoblja. Stručnjaci navode da je kombinacija prenapučenosti i nedostatka osoblja jedan od razloga čestih nasilnih incidenata unutar MDC-a.

Zabrinjavajuća je i fizička infrastruktura zgrade. To je postalo očito 2019. godine, kada je zbog nestanka struje usred zime grijanje bilo isključeno nekoliko dana. Tadašnja državna odvjetnica New Yorka, Letitia James, tužila je saveznu vladu zbog, kako je rekla, naprednog stanja raspadanja objekata.

​- Uvjeti u MDC-u su neprihvatljivi i neljudski. Biti zatvoren ne bi smjelo značiti uskraćivanje ljudskih prava - dodala je James.

Odvjetnici poput Andrewa Dalacka izjavili su za New York Times da je ovaj zatvor "pakao na Zemlji". Ta je izjava uslijedila nakon ubojstva Edwina Cordera, jednog od Dalackovih klijenata, kojeg su drugi zatvorenici nasmrt izboli 2024. godine. Navodno je i nekoliko zatvorenika počinilo samoubojstvo između 2021. i 2024. godine. I suci su nezadovoljni stanjem u zatvoru, što pokazuje njihova nevoljkost da tamo šalju ljude. Jedan od njih bio je okružni sudac Gary Brown koji je u kolovozu 2024. izjavio da će poništiti devetomjesečnu zatvorsku kaznu koju je izrekao 75-godišnjaku optuženom za poreznu prijevaru i smjestiti ga u kućni pritvor ako ga BOP pošalje u MDC Brooklyn.

Foto: Eduardo Munoz

​- Ovi incidenti svjedoče o žalosnom nedostatku nadzora, narušavanju javnog reda i bezakonju koje predstavlja neprihvatljivo, prijekora vrijedno i smrtonosno upravljanje - rekao je Brown, kako prenosi The Independent.

Druge poznate ličnosti

Unatoč navodno lošim uvjetima u ustanovi u Brooklynu, američke vlasti nastavile su tamo slati druge istaknute osobe. Maduro, na primjer, nije prvi latinoamerički političar koji se našao u ćeliji ove ustanove, o čemu je pisao i BBC. Bivši honduraški predsjednik Juan Orlando Hernández proveo je više od tri godine zatvoren u MDC-u do prošlog lipnja, kada je prebačen u drugu kaznionicu nakon što ga je savezni sud osudio na 45 godina zatvora zbog trgovine drogom. Zanimljivo, američki predsjednik Donald Trump pomilovao ga je prošlog prosinca.

Bivši meksički tajnik za javnu sigurnost, Genaro García Luna, također je boravio u jednoj od ćelija ovog njujorškog zatvora, potvrđujući status MDC-a kao mjesta gdje završavaju neki od najozloglašenijih zatvorenika koji se nađu pred američkim pravosuđem.