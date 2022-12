U kamin sakrio 20.000 eura. Supruga ih na Božić zapalila

Bračni par iz Italije će ovaj Božić pamtiti zauvijek. Naime, Rimljanin je ispričao za talijanski Il Messengero incident zbog kojeg je izgubio 20.000 eura.

Čovjek je u kamin sakrio novac u obliku obveznica, bez da je supruga to znala, misleći da je to sigurno mjesto u kući te da lopovi tamo sigurno neće tražiti. No njegova supruga je ove godine kamin odlučila upaliti ranije nego inače i sve obveznice su otišle u zaborav.

- Moja žena nije znala da sam ondje sakrio obveznice. Svake godine prije paljenja vatre premještam novac. Kada sam vidio plamen, skoro sam se onesvijestio - rekao je.

Čovjek nije očekivao da će se kamin paliti još nekoliko dana, s obzirom na to da su temperature u Rimu izuzetno visoke za ovo doba godine, no supruga je odlučila kreirati blagdanski ugođaj te je upalila kamin.

Nakon što je supruzi rekao što se nalazilo u kaminu, par je pokušao spasiti obveznice ali spasa nije bilo. Ovaj Božić će im zauvijek ostati u pamćenju.

