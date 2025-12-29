Obavijesti

U KB-u Merkur proslavili brojku vrijednu divljenja: Presadili su do sada čak tisuću bubrega!

Piše Jasmina Sarić Čedić,
U KB-u Merkur proslavili brojku vrijednu divljenja: Presadili su do sada čak tisuću bubrega!
Zagreb: Svečanost obilježavanja 20. godišnjice prve transplantacije bubrega u KB Merkur | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ova zagrebačka bolnica svečano je obilježila dvadesetu obljetnicu prve transplantacije bubrega. U dva desetljeća prerasli su u vodeće središte za transplantaciju takozvanih solidnih organa u kojem stalno pomiču granice

U Kliničkoj bolnici Merkur svečano je obilježeno punih 20 godina otkako se u toj ustanovi obavljaju transplantacije bubrega, pri čemu se je poseban naglasak stavljen na činjenicu da je tijekom 2025. na Merkuru obavljeno tisućito presađivanje bubrega. Klinička bolnica Merkur vodeće je središte u Hrvatskoj za transplantaciju takozvanih solidnih organa.

- Prva transplantacije bubrega je bila s transplantacijom gušterače, to je bilo 2003. Nakon dvije godine smo počeli samostalno transplatirati bubrege, rekao je doc.dr. Stipislav Jadrijević, pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici Merkur.

Impresivni su podaci koje bilježi ova bolnica, pa svakako valja napomenuti da su u njoj od prvog dana početka transplantacijskog programa do 14. prosinca ove godine napravljene 1943 transplantacije jetre, 1022 presađivanja bubrega, 158 transplantacija gušterače, četiri transplantacije crijeva i jednako toliko multivisceralnih. U ovoj godini KB Merkur se može pohvaliti sa 86 transplantacija jetre, 56 bubrega, četiri gušterače (simultano s bubregom) i jednom multivisceralnom transplantacijom u kojoj su istodobno presađeni jetra, tanko i debelo crijevo, gušterača i želudac.

- Moramo znati da je novo svjetlo života sreće i zdravlja uneseno u tisuću pacijenata, u tisuću obitelji, u tisuću familija. Ovim putem se stvarno zahvaljujem prvenstveno donorima, istaknuo je prof.dr. Mario Starešinić, ravnatelj Kliničke bolnice Merkur.

U ovoj bolnici naglašavaju da su transplantacije rezultat timskog rada u kojem desetine ljudi imaju neprocjenjivu ulogu, pa su značajni ne samo specijalisti različitih profila, već i specijalizanti te medicinske sestre i tehničari koji su doslovno nezamljenjivi u svakoj fazi zahtjevnog procesa - od dijagnoze, liječenja, čekanja na listi za novi organ i transplantacije do oporavka nakon zahvata i svim kasnijim kontrolama koje su doživotne.

Podsjetimo, Hrvatska je u Eurotransplantu vodeća zemlja po broju donacija organa od kadaveričnih donora, odnosno preminulih osoba kojima je dokazana smrt mozga. Dakle, kod nas postoji iznimno visoka svijest o važnosti doniranja organa. Ujedno, u svjetskom smo vrhu i po broju transplantiranih organa s obzirom na broj stanovnika, a sve to odvija se u pet transplantacijskih centara - KBC Zagreb, KBC Rijeka, KB Merkur, KB Dubrava i KBC Osijek.

