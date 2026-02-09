Obavijesti

U KBC-u Rijeka spašavaju živote na novi način: 'Krv izvlačimo iz tijela i hladimo ga na 20°C'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
U KBC-u Rijeka spašavaju živote na novi način: 'Krv izvlačimo iz tijela i hladimo ga na 20°C'
Foto: KBC Rijeka

Riječ je o primjeni naprednih metoda izvantjelesne cirkulacije, pri čemu se u pojedinim, najzahtjevnijim slučajevima krv privremeno izvlači iz tijela i hladi na izuzetno niske temperature, oko 20 stupnjeva Celzija, kaže nam prof. dr. sc. Miljenko Kovačević.

Od 2025. godine Klinika za kirurgiju KBC-a Rijeka uvela je dodatne, visoko sofisticirane procedure koje značajno poboljšavaju ishode liječenja bolesnika s najtežim bolestima aorte. Riječ je o primjeni naprednih metoda izvantjelesne cirkulacije, pri čemu se u pojedinim, najzahtjevnijim slučajevima krv privremeno izvlači iz tijela i hladi na izuzetno niske temperature, oko o 20 stupnjeva Celzija, čime se omogućuje sigurno izvođenje operacija uz maksimalnu zaštitu mozga i svih vitalnih organa. Ove metode primjenjuju se kod pacijenata kod kojih bi bez takvog pristupa operativni zahvat bio iznimno rizičan ili neizvediv.

