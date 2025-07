U Klinici za tumore pokvaren je magnet. Stavili kante za vodu; Ravnatelj: Ništa ne prokišnjava

U Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice ne radi magnet, a na hodniku u prizemlju je kanta u koju curi voda, kako su nam javili čitatelji, koji su nam poslali i fotografije. S Upravom bolnice provjerili smo o čemu se radi. Ravnatelj Vinogradske Davor Vagić poručuje da nitko od pacijenata neće ostati zakinut za pregled, a da će se mahgnet vrlo brzo popraviti jer im stiže serviser.

- Helij je iscurio na magnetu, to se zna događati. No dok on ne radi, svi žurni pacijenti prebacuju se na našu lokaciju u Vinogradsku. Doći će serviser i to će biti brzo popravljeno. Što se tiče informacije da imamo prokišnjavanje na Klinici, to nije točno - rekao je za 24sata dr. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

I ranije se kvario magnet

Od izvora iz Klinike za tumore doznajemo kako se često zna događati da se magnet pokvari, ali da se vrlo brzo i popravi pa nema dužeg čekanja.

Podsjetimo, u zagrebačkoj Klinici za tumore i prije dvije godine pokvario se magnet, o čemu smo pisali te 2023.

Tad nam je ravnatelj Vagić rekao kako je točno da se uređaj za MR na Klinici za tumore pokvario, jer da dio helija ne radi. I tada nama je rekao kako je dio pacijenata prebačen u KBC Sestre milosrdnice, koji ima tri uređaja za MR - rekao je tada Vagić za 24sata.

Godinu ranije, u rujnu 2022. pisali smo kako je zbog nevremena koje je pogodilo Zagreb procurio je krov, također na Klinici za tumore, zbog čega je pet dana izvan funkcije bio aparat za zračenje te se pacijenti na njemu nisu mogli zračiti.