Obavijesti

News

Komentari 0
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

U Krapini je pokopan šef krim-policije Robert Grilec: Na oproštaj stigao policijski vrh...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U Krapini je pokopan šef krim-policije Robert Grilec: Na oproštaj stigao policijski vrh...
Zagreb: Posljednji ispraćaj ubijenog policajca Roberta Grileca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Grilec je bio dugogodišnji djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te je svoju je bogatu policijsku karijeru započeo 1992. godine, a od 1995. godine radio je na poslovima kriminalističke policije.

U Krapini je održan posljednji ispraćaj Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, kojeg je u nedjelju u kafiću u Krapini iz pištolja ubio 46-godišnji Marin Golub.

Zagreb: Posljednji ispraćaj ubijenog policajca Roberta Grileca
Zagreb: Posljednji ispraćaj ubijenog policajca Roberta Grileca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon zločina Golub je ispalio sebi hitac u glavu, prebačen je u bolnicu u Zagreb, prema zadnjim informacijama, životno je ugrožen.

Na pogreb su stigli ministar Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina... Počast su odali i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, varaždinski župan Anđelko Stričak, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, objavio je Jutarnji list.

Grilec je bio dugogodišnji djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te je svoju je bogatu policijsku karijeru započeo 1992. godine, a od 1995. godine radio je na poslovima kriminalističke policije.

Zagreb: Posljednji ispraćaj ubijenog policajca Roberta Grileca
Zagreb: Posljednji ispraćaj ubijenog policajca Roberta Grileca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

 - U svojoj policijskoj karijeri, Robert Grilec se kontinuirano školovao te stekao zvanje diplomiranog kriminaliste na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Bio je u osobnom zvanju glavnog policijskog inspektora. Završio je niz seminara s ciljem unaprjeđenja i doprinosa službi - objavila je PU krapinsko-zagorska u nekrologu posvećenom tragično ubijenom Grilecu.

- Zbog svojih iznimnih rezultata rada, za profesionalno, kvalitetno i stručno izvršene policijske zadaće dodijeljeno mu je više prigodnih nagrada Policijske uprave krapinsko-zagorske, a također je odlikovan Spomenicom Domovinske zahvalnosti 2018. godine. Robert je imao je status hrvatskog branitelja, a kao zaposlenik Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave krapinsko-zagorske sudjelovao je u Operativnoj akciji Oluja 1995. godine - dodali su.

- Kolega Robert na svim je radnim mjestima bio cijenjen zbog svoje stručnosti, predanosti poslu i dobrote kojom je zračio. Uvijek spreman na šalu, na pomoć kolegama i građanima, sa zaraznom energijom i pozitivnim stavom čak i u najtežim situacijama. Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim srcima i predstavlja neizmjeran gubitak za Policijsku upravu krapinsko-zagorsku. Izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali našeg dragog kolegu Roberta. Zahvalni što smo imali priliku i privilegiju dijeliti s njime dio životnog i radnog puta, zauvijek ćemo ga pamtiti s velikim poštovanjem i zahvalnošću - zaključili su iz PU krapinsko-zagorske.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
HRVATSKA NA UDARU

Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'
TRAGEDIJA U NOVOJ GRADIŠKI

Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'

Sara Vrbanić (18) preminula je u bolnici nakon teške prometne nesreće prije nekoliko dana. Na auto u kojem je bila s prijateljicama naletio je drogirani vozač...
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026