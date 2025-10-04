Obavijesti

STRAŠNO

U Križevcima ga ubili stršljenovi

U Križevcima ga ubili stršljenovi
U slučaju uboda stršljena, stručnjaci savjetuju da se kao prva “samopomoć” stavi hladni oblog na mjesto uboda, eventualno krema na bazi antihistaminskog djelovanja ili kortikosteroidna krema

Kako je objavila PU koprivničko-križevačka, u petak prijepodne u Kruževcima 54-godišnjak je preminuo nakon uboda stršljenova. Policija je objavila kako se to dogodilo u šumskom predjelu prilikom piljenja drva. Muškarcu je pozlilo i preminuo je na mjestu nesreće.

Policijski službenici obavili su očevidne radnje, tijelo je pregledao mrtvozornik te je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Bjelovar gdje će se obaviti obdukcija.

Što učiniti ako vas ubode stršljen?

U slučaju uboda stršljena, stručnjaci savjetuju da se kao prva “samopomoć” stavi hladni oblog na mjesto uboda, eventualno lokalno krema na bazi antihistaminskog djelovanja ili kortikosteroidna krema.

Potom, ako se ne smiruje, uzeti antihistaminik oralno. Ako se tegobe intenziviraju, potrebno je javiti se na Hitnu. Dodaju i da alergijska reakcija može varirati od blage lokalne reakcije - crvenila, otekline, svrbeža na mjestu uboda do oteklina mekih tkiva, kao što su, primjerice, kapci ili, što je najopasnije, tegoba s disanjem, ubrzanog rada srca pa do slabosti, malaksalosti ili gubitka svijesti.

Pet savjeta što učiniti kad sretnemo stršljene
● Ne treba panično mahati rukama jer zbog toga mogu postati agresivniji. Treba se mirno maknuti
● Ako opasni kukac sleti na ruku, pažljivo ga skinite povlačenjem papirnate maramice po ruci
● Ne hodajte bosi po travi jer neki od ovih opasnih kukaca rado borave u djetelini
● Izbjegavajte nošenje preširoke odjeće u koju bi se opasni kukci mogli zavući i postati agresivni
● Ako pijete iz otvorenih čaša u prirodi, pogledajte da se u njima slučajno ne nalazi opasni kukac, poput stršljena ili pčele
 

