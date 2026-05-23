U Kumrovcu su obilježili Dan mladosti. Mesić uputio poruku o mladima i školskom sustavu...

Tisuće posjetitelja okupile su se u subotu u Kumrovcu na manifestaciji Dan mladosti i radosti, koja se održava povodom 25. svibnja, nekadašnjeg Dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita, pri čemu su poslane poruke o važnosti antifašizma i povijesnoj ulozi Tita i bivše SFRJ.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin naglasio je važnost mladih u povijesnim procesima te istaknuo kako nisu zaboravljene temeljne vrijednosti na kojima je Josip Broz okupio narode i narodnosti – bratstvo i jedinstvo, zajedništvo i ravnopravnost.

„Danas ima onih koji mu predbacuju razne negativne stvari, pa čak i da je bio diktator ili da je vodio totalitarni režim. To je pokušaj izjednačavanja samoupravnog socijalizma s režimima koji su doista bili totalitarni. Mi to ne možemo prihvatiti”, rekao je Habulin.

Na sve češće iskrivljavanje povijesti i važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti upozorio je bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, rekavši kako je najveći dio antifašističkog svijeta bio na pravoj strani, ali i danas ima ljudi koji svjesno plasiraju neistine.

„To je dijelom i krivnja našeg školskog sustava. Ako se djetetu već u osnovnoj školi počne govoriti neistina, onda će se kasnije pojavljivati na utakmicama uz pjesme koje su neprihvatljive”, izjavio je Mesić i dodao da mnogi mladi prihvaćaju takve poruke jer ne razumiju povijesni kontekst u kojem je djelovao Tito.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar poručio je kako manifestacija i dalje ima snažnu simboliku te okuplja ljude dobre volje.

„Svatko ima pravo na svoje razmišljanje i svoj stav, pa i onda kada je on povijesno netočan ili nostalgičan. To je pravo na izbor, ali nitko nema pravo remetiti mir nama koji živimo u Zagorju, kao ni svim posjetiteljima koji danas dolaze ovdje”, rekao je Kolar