U lančanom sudaru kamiona i tri automobila u Zagrebu jedan ozlijeđen: 'Kaos je do Žitnjaka!'

Na Slavonskoj aveniji u Zagrebu danas je došlo do lančanog sudara u kojem je ozlijeđen jedan čovjek, a promet je na neko vrijeme, rekao nam je čitatelj, stao sve do Žitnjaka...

<p>Policijska uprava zagrebačka potvrdila nam je da je danas prije 15h došlo do lančanog sudara na Slavonskoj aveniji u kojem su sudjelovali kamion i tri automobila. </p><p>- Šleper je satro tri auta na Slavonskoj, u smjeru zapada. Mrtvi kaos je, gužva do City Centra One i Žitnjaka, javio nam je čitatelj. </p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p> </p><p> </p>