OGLASIO SE UNICEF

U Libanonu prognano 370.000 djece zbog izraelskih napada

Piše HINA,
Foto: Stringer

Izrael je pokrenuo žestoke zračne udare i kopnenu ofenzivu na Libanon nakon što je Hezbolah, militantni pokret iz te zemlje, gađao Izrael u odgovoru na njegov napad na Iran.

Više od 370 tisuća djece u Libanonu bilo je prisiljeno napustiti svoje domove u samo tri tjedna od početka intenzivnijih izraelskih napada i izdavanja naredbi o masovnoj evakuaciji, izvijestili su u petak Ujedinjeni narodi. Riječ je o jednom od najbržih i najvećih raseljavanja stanovništva u povijesti te zemlje, istaknuli su dužnosnici UNICEF-a, UN-ove agencije za zaštitu djece. 

Izraelske snage naredile su Libanoncima da napuste domove na području koje obuhvaća oko 15 posto teritorija zemlje, uključujući cijeli jug.

Predstavnik UNICEF-a u Libanonu Marcoluigi Corsi naglasio je da su razmjeri raseljavanja "zapanjujući",  s 19 tisuća djece koja svakodnevno moraju napustiti svoje domove. Mnoga od njih su izmještena već po drugi ili treći put, nakon sukoba proteklih godina. 

"Mentalna i emocionalna iscrpljenost koja pritišće djecu Libanona je razorna", rekao je Corsi u javljanju iz Bejruta. 

"Ljudi više nemaju sigurno mjesto kamo bi mogli otići", kazao je.

Prema podacima UNICEF-a od početka posljednje eskalacije poginulo je najmanje 121 dijete, dok ih je 399 ranjeno.

Mnogi civili suočeni su s nesigurnim uvjetima života u više od 660 kolektivnih skloništa, većinom smještenih u školama, piše Reuters. 

Zbog toga je prekinuto obrazovanje za više od 150 tisuća učenika, rekla je Karolina Lindholm Billing, predstavnica UNHCR-a, agencije UN-a za izbjeglice, u Libanonu.

Dužnosnici UN-a upozorili su i da su izraelski napadi pogodili područja ranije određena kao skloništa, a da su naredbe o evakuacijama često slane usred noći.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

