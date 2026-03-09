U Lici naručili ubojstvo dvojice muškaraca, htjeli otrovati stoku i izazvati požar. Troje uhićenih

Kriminalistička policija dovršila je istragu nad 50-godišnjakinjom i 52-godišnjakom iz Perušića te 31-godišnjakom iz Gospića zbog sumnje da su počinili kaznena djela poticanja na ubojstvo i dovođenje u opasnost života i imovine, priopćila je PU ličko-senjska.

Sumnja se da su 50-godišnjakinja i 52-godišnjak u razdoblju od veljače do 2. ožujka ove godine poticali muškarca (44) iz Udbine da usmrti 56-godišnjaka i 40-godišnjaka, također iz Udbine.

Osim toga, žena (50) poticala je 44-godišnjaka da otruje stoku muškarcu (40) iz Udbine. Zajedno s 31-godišnjakom iz Gospića poticala je 44-godišnjaka da izazove veliku imovinsku štetu podmetanjem požara te da izazove opasnost za životinje u vlasništvu muškarca (43) iz Gospića.