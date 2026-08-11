U lipnju u svim komercijalnim smještajnim objektima pao broj turističkih noćenja

U komercijalnim smještajnim objektima u lipnju ove godine bilo je 6,6 posto manje turista i 6,1 posto manje noćenja nego u lanjskom lipnju, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupni rezultat za prvih šest mjeseci bolji je od lanjskog za 0,5 posto u dolascima i noćenjima, sa 7,2 milijuna dolazaka turista i 26 milijuna noćenja.

Domaći turisti 'popravili sliku' lipnja

Stranih turista je uobičajeno i u lipnju bilo znatno više nego domaćih - 2,6 milijuna, koji su ostvarili 5,7 milijuna noćenja, čime su u minusima od 8,9 odnosno 1,2 posto u odnosu na prošlogodišnji lipanj. U prvih šest mjeseci ukupno ih je također stiglo manje, za 7,5 posto (12,2 milijuna), koji su ostvarili 0,6 posto manje noćenja ili 22,5 milijuna.

Za razliku od njih, domaći turisti pojačanim dolascima i noćenjima u lipnju ove godine pridonijeli su ukupnim rezultatima s 12 posto više dolazaka ili 387,4 tisuće te 8,2 posto više noćenja ili 1,5 milijuna.

Domaćih turista je i ukupno za prvih šest mjeseci bilo više nego lani, za 11,7 posto ili 1,2 milijuna, a njihovih noćenja 7,7 posto više ili 3,4 milijuna.

Među strancima, njemački turisti zadržali su prvo mjesto u lipnju sa udjelom od 22,1 posto u ukupnim noćenjima ili 2,7 milijuna, što je i 28,1 posto manje nego u lanjskom lipnju. S 10,3 postotnim udjelom u noćenjima slijede ih turisti iz Austrije, iz Slovenije s 9,9 posto, Poljske oko 9 posto te Češke sa 6,6 posto. Gosti iz Slovenije, Poljske i Češke ostvarili su poraste noćenja, dok su iz Austrije u padu.

Najviše noćenja i najveći pad u najbrojnijoj vrsti komercijalnog smještaja

Podaci DZS-a pokazuju da je pad turističkog prometa u lipnju zahvatio sve glavne vrste komercijalnog smještaja - hotele, kampove i privatni smještaj, u kojemu je ostvareno i najviše noćenja, ali i najveći pad u odnosu na lanjski lipanj.

U tim objektima skupine "odmarališta i slični objekti za kraći odmor" bilo je 5,6 posto manje noćenja nego u lanjskom lipnju ili 6,3 milijuna, čime su ipak zadržali najveći udjel u ukupnim noćenjima, od 47,1 posto, a imaju i dalje najveći udjel u ukupnim smještajnim kapacitetima.

Naime, u toj skupini komercijalnog smještaja i u lipnju ove godine je bilo najviše smještajnih jedinica, 56,2 posto od ukupnih 377 tisuća (soba, apartmana i mjesta za kampiranje), te 57,1 posto od ukupnih 986 tisuća stalnih kreveta koji su bili dostupni turistima u Hrvatskoj.

Hoteli su na drugom mjestu s 3,7 milijuna noćenja ili 1,7 posto manje, a u njima se turistima u lipnju ove godine nudilo 81 tisuća smještajnih jedinica i 171 tisuća kreveta, čime su u ukupnim kapacitetima imali udjele od 21,5 odnosno 17,3 posto.

Treći prema broju noćenja s 3,4 milijuna su kampovi, za koje je to pad od 11,3 posto u odnosu na lanjski lipanj, pri čemu DZS ne navodi udjele kamp mjesta/kreveta u ukupnim kapacitetima.