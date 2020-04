U Londonu grade mrtvačnicu veličine dva nogometna terena

Preko puta moga stana mogle bi biti tisuće tijela. Sama pomisao na to me čini depresivnim, rekao je stanovnik istočnog Londona o privremenoj mrtvačnici koju su počeli graditi u ponedjeljak.

Just seen this on the news....

Wanstead Flats football pitches....

being made into morgues....

and

football teams moaning about

Whether the season should be played or not....🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/uUxuygKgMU — The Real Gaffer (@GafferReal) April 1, 2020

Na mjestu blizu Manor Parka, gdje su bili nogometni tereni, sve je ograđeno.

Kako piše Daily Mirror, radi se privremena mrtvačnica za preminule od korona virusa, gdje će ih smjestiti dok se ne osiguraju sprovodi i kremiranja.

I took a photo of the site on Wanstead flats this afternoon pic.twitter.com/NYidwELAeD — Jacob Knott (@Jacob_93) March 31, 2020

Privremena mrtvačnica je red, veličine, barem dva nogometna terena!

Samo koji kilometar dalje je nova londonska bolnica za pacijente s korona virusom, a u blizini su i groblje i krematorij. Sve bi trebalo biti gotovo za nekoliko tjedana.

Stanovnici u neposrednoj blizini mjesta gdje se gradi saznali su za to nakon pisma Rokhsane Fiaz, čelnice londonske četvrti Newham.

- Znamo da korona virus ubija, umrlo je gotovo 1800 Britanaca i znamo da će taj broj rasti - napisala je Fiaz.

Photos show the construction of a mortuary on Wanstead Flats - right next to the City of London Cemetery. Many residents unaware of what’s being built on their doorstep. @itvlondon #COVID19 pic.twitter.com/lkxeSRmnDV — Joe Mander (@BTPJoe) April 1, 2020

Stanovnici su, logično, uplašeni. Budili su se s pogledom na nogometne travnjake, a sad će tamo biti tijela. Strahuju i da će biti izloženi zarazi, obzirom na tisuće tijela koje će biti u neposrednoj blizini njihovih domova.

- Tek kad sam dobio pismo, saznao sam što grade - rekao je za Mirror stanovnik te četvrti Joe Clancy (68), i dodao da je na početku gradnje pitao radnike što će tamo biti, ali da su mu rekli samo da je nešto povezano s korona virusom.

Stanje u Velikoj Britaniji je svakim danom sve lošije. Broj zaraženih je blizu 30 tisuća, umrlo je već 2300 ljudi.

