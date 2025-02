U Los Alamos se slilo 1,7 trilijuna dolara: Kreće velika obnova nuklearnog arsenala!

Kad su Barack Obama i Dmitrij Medvedev u Pragu 8. travnja 2010. potpisali sporazum o smanjenju nuklearnog arsenala između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, svijet je napokon mogao odahnuti. Još od Projekta Manhattan, nad zemljom je stalno kružio tmurni oblak nesigurnosti i potencijalnog nuklearnog armagedona. Tijekom hladnog rata nuklearni arsenali su rasli kao gljive poslije kiše. Na kraju hladnog rata i raspada Istočnog bloka čovječanstvo je imalo dovoljno nuklearnog oružja da nekoliko puta uništi planet. Baš zato je sporazum između Moskve i Washingtona pod nazivom “The New START Treaty” donio uzdahe olakšanja na svim kontinentima. No kako to inače biva u politici i bilateralnim odnosima, Obama nije svog ruskog kolegu informirao da će sporazum izazvati renesansu američkog nuklearnog programa i novu utrku u naoružanju.

