Osim skupe puške, svjedoci nam prepričavaju kako pali glavni državni inspektor nije plaćao odlazak u elitna privatna lovišta niti ubijenu trofejnu divljač: Ako bi netko od koncesionara odbio, maltretirao bi ih inspekcijama
NOVI TRAGOVI ISTRAŽITELJA PLUS+
U lovu na Mikulićevu mitsku pušku od 60.000 eura: O njoj svi pričaju, ali je službeno nema
Čitanje članka: 3 min
Bivši glavni državni odvjetnik Andrija Mikulić bio je strastveni lovac, a nakon što je uhićen, s kumom Draganom Krasićem, zbog primanja 190.000 eura mita, upravo ta strast mogla bi dati istražiteljima nove tragove. I to u dva kraka: koje oružje je zaista imao te kako je lovio u privatnim elitnim lovištima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku