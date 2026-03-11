Obavijesti

NEDALEKO GRANCE SA SRBIJOM

U Mađarskoj nestalo sedmero djece, tragaju i za ženom (39): Najmlađe ima tek dvije godine

Piše Antonela Šaponja,
U Mađarskoj nestalo sedmero djece, tragaju i za ženom (39): Najmlađe ima tek dvije godine
Okolnosti njihovog nestanka još nisu razjašnjene, a policija pokušava da utvrdi kako je moguće da su sva djeca nestala u isto vrijeme i gdje bi se mogla nalaziti

Sedmero djece nestalo je u subotu, 7. ožujka u mađarskom gradu Makóu, nedaleko granice sa Srbijom. Najmlađe dijete ima svega dvije godine, dok je najstarije napunilo 11. Okolnosti njihovog nestanka još nisu razjašnjene, a policija pokušava da utvrdi kako je moguće da su sva djeca nestala u isto vrijeme i gdje bi se mogla nalaziti. 

Kako piše Telegraf.rs, riječ je o sedmero djece s istim prezimenom, a većina ih je živjela kod udomitelja ili u ustanovama za brigu djece. Najmlađi među njima je Ábel Buzás, koji ima samo dvije godine. Za njim se traga zajedno sa njegovom braćom i sestrama Kevinom Adamom, Dominikom i Anitom Rubinom. Nedugo zatim policija je priopćila da su nestali i trogodišnja Lilijen Buzas, György Buzás i desetogodišnja Amira Jessica Buzás.

Istovremeno, traga se i za ženom imena Erzsébet Anite Papp (39). 

- Tragovi upućuju na to da je djecu odvela žena koja je vjerojatno unaprijed organizirala njihov odlazak i pobjegla s njima. Sedmero djece i žena najvjerojatnije su i dalje zajedno, bilo da se skrivaju ili se kreću. Zbog velikog broja djece teško je da dugo ostanu neprimijećeni. Takva skupina teško može putovati javnim prijevozom, a da ne privuče pozornost, a čak bi i za putovanje automobilom bio potreban minibus - rekao je bivši policijski inspektor Atila Molnar. 

Nije poznato u kakvom su odnosu žena i nestala djeca. U tijeku je velika istraga i potraga za nestalima.

