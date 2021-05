U Dubrovačkoj ulici u Makarskoj, u petak oko 4.55 sati 23-godišnjak je napao policijske službenike i to nakon što ga zaustavili u prometu. Bio je pod utjecajem alkohola, a alkotestiranjem je utvrđeno da ima 1,34 g/kg promila. Nakon što mu je rečeno da je isključen iz prometa, 23-godišnjak je počeo vrijeđati policijske službenike.

Tražili su od njega da se smiri no on se oglušio na to uhvativši policajca za vrat. Policajci su nad njim uporabili sredstva prisile kako bi ga savladali i spriječili u daljnjem bijegu. Policijski službenik je zadobio lakšu tjelesnu ozljedu, odnosno crvenilo na vratu.

Uhićenog muškarca odveli su u postaju, pregledao ga je liječnik te mu nisu utvrđene ozljede. Zadržan je do otrježnjenja nakon čega je nad njim obavljeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje sumnje da je 23-godišnjak ostvario obilježja kaznenog djela Prisila prema službenoj osobi, te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu. Također, ostvario je i obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira te vožnje u alkoholiziranom stanju.

U Sinju su pak uhićene dvije djevojke jer su u ponedjeljak ujutro, oko tri sata, ispred zgrade Policijske postaje u Sinju vikale i narušavale javni red i mir. Nakon toga su na zgradu bacile kamenje koje je oštetilo rolete i fasadu. Pobjegle su, ali ubrzo su pronađene na području Sinja. S obzirom na to da je jedna od njih odbijala postupiti po izdanoj zapovijedi i krenuti s policajcima u postaju nad njom su, navode u PU splitsko-dalmatinskoj, uporabljena sredstva prisile, odnosno hvatanje za ruku.

Obje su dovedene u postaju kako bi se nad njima provelo istraživanje. Utvrđeno je da su pijane te su smještene u službene prostorije dok se ne otrijezne. Danas tijekom dana nad njima će se provesti kriminalističko istraživanje.