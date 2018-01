U mesu su otkrili bakteriju koju su znali samo u SAD-u...

Imala sam već susret s pokvarenim smrdljivim mesom ali ovo je bilo već u fazi truljenja! Toliko me naljutilo da sam odlučila spremiti to meso, otići u Plodine reklamirati proizvod i pitati što nam to prodaju i zašto nas truju, ispričala je za Potrošački kod Dijana Čović.

U trgovačkom lancu Plodine kupila je meso, a nakon što ga je donijela doma, shvatila je da je pokvareno. Meso je imalo intenzivan, izrazito neugodan miris. Dijana nije dobila odgovor od Plodina, pa je meso poslala na analizu u Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Rezultati su pokazali da su u mesu prisutne enterobakterije u dva soja - seracija i mojarela, koje se ubrajaju u fekalna zagađenja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Radi se o blagom povećanju broja bakterija, nikako ne o ostacima fekalija. Bakterije se na toplome brzo umnožavaju - kaže Ivančica Kovaček iz Odjela za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Dodaje kako Zavod za javno zdravstvo ne raspolaže relevantnim informacijama na koji način je došlo do kontaminacije s obzirom da se ne radi o službenom uzorku.

Stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane, Marijan Katalenić dodaje da je u cijelom slučaju nepoznato gdje je i na koji način meso zaraženo.

- Nepoznanica je da li proizvod bio konfekcioniran, odnosno zatvoren u prodavaonici pa tada zapakiran ili je bio zapakiran u tvornici. Ako je bio zapakiran u tvornici, onda se kontaminacija dogodila u tvornici i to je sekundarna kontaminacija, vjerojatno nastala manipulacijom pri pakiranju u prodavaonici hrane - kaže Katalenić. Navodi kako je to propust proizvođača, ali da ga u ovom trenutku još ne treba osuđivati jer nije poznat cijeli tijek kontaminacije.

- Znamo samo posljedicu, a posljedica je da je došlo do kvarenja mesa koje se manifestiralo neugodnim mirisom. Kontaminacija se može dogoditi i na mjestu prodaje. Sve skupa je to jedna nejasna situacija koja može utjecati da se utvrdi osnovni krivac - smatra Katalenić.

Proizvođač spornog mesa u Plodinama je Karlovački PPK. Oni tvrde da su od potrošača zatražili uzorak mesa, ali ga nisu dobili.

- Ipak, radi predostrožnosti predmetni artikl s rokom trajanja 17.12.2017. povukli smo radi utvrđivanja eventualne mogućnosti uzroka promjene kvalitete proizvoda. Analiza Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta pokazala je zdravstvenu ispravnost - kažu u PPK-u Karlovac. Iz trgovačkog lanca Plodine nam, baš kao ni na jedno pitanje koje smo im postavili tijekom godina, nisu odgovorili. Iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da nisu dobili prijavu oko neispravnog mesa. Vidjeli su priopćenje Plodina u kojem stoji da je meso bilo ispravno.

- Ovaj slučaj opet ukazuje da bi nadzor proizvođača i papirnati nadzor od inspekcija trebao biti bolji. Veterinarske inspekcije bi više trebale ići u kontrole - zaključio je Katalenić

Kontrole su bitne

Zakonom o hrani koji je izašao 2002., a kod nas primjenjen 2004., proizvođač mora biti siguran da je njegova hrana koja izlazi na tržište zdravstveno ispravna, objašnjava stručnjak Marijan Katalenić.

Ističe da proizvođači moraju provoditi interne i eksterne kontrole. Pritom interne provode u malom laboratoriju, a eksterne koje bi trebale potvrditi rezultate internih o medicinskoj ispravnosti, u neovisnim laboratorijima.

Veterinarska inspekcija prošle godine analizirala 4983 uzorka

U 2017. veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede pretražila je 4983 uzorka od kojih su 123 bila nesukladna. U mljevenom mesu od peradi pronađena je salmonela, esherihia coli i aerobne bakterije. Salmonelu su našli i u strojno okoštenom mesu, trajnim mesnim proizvodima te mesnim pripravcima i mljevenom mesu od drugih vrsta osim peradi.