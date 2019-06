'U mojim pregovorima s Jan de Nulom Šavorić nije sudjelovao'

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u utorak da je pregovore o nedovršenom jaružalu koje je Uljanik gradio za luksemburško-belgijsku grupaciju Jan de Nul vodio isključivo s menadžmentom te kompanije, te kako odvjetnik Boris Šavorić u njima nije sudjelovao.

Naime, kako smo pisali na 24sata, Boris Šavorić, odvjetnik koji vodi odvjetničko društvo Šavorić i partneri, a javnosti poznatiji kao član "grupe Borg" za koju se tvrdilo da je pisala "lex Agrokor", od početka ove godine je počeo zastupati Jan de Nul.

Iako je jaružalo u visokoj fazi dovršenosti, Uljanik ga nije uspio dovršiti, a krajem svibnja su protestirana državna jamstva čime je državni proračun ostao "kraći" za 923 milijuna kuna.

Time je država postala vlasnik broda, a ministar Horvat je nedavno izjavio kako se nada da će do kraja godine brod uspjeti prodati Jan de Nulu i time barem dio velikih sredstava plaćenih kroz jamstva vratiti u državni proračun.

Odvjetnik koji je u ime Jan De Nula pregovarao s državom i omogućio naručitelju uštedu od 500 milijuna kuna je Boris Šavorić.

Naime, umjesto da plate jaružalo 1,28 milijardi kuna, Jan De Nul će ga dobiti za 700-750 milijuna kuna, a država mu je u međuvremenu dala 923 milijuna kuna za isti brod, piše taj list.

Država je, ovisno o procjeni, trebala uložiti od 100 do 150 milijuna kuna u završetak broda ili ga otegliti u drugo brodogradilište, no to u konačnici nije dogovoreno između ministarstva gospodarstva i Jan De Nula.

Horvata, koji je sudjelovao na predstavljanju analiza OECD-a o regulatornoj i investicijskoj politici Hrvatske, novinari su upitali ima li javnost razloga sumnjati da su vladajući pomogli Šavoriću, na što je on odgovorio da sa Šavorićem i odvjetničkim uredom Šavorić proteklih godinu dana svog ministarskog mandata "nije vodio niti jedan sastanak, niti jedan razgovor niti bilo kakve pregovore".

Također, kazao je da neće komentirati zašto je Jan de Nul odabrao baš taj odvjetnički ured za svog pravnog savjetnika na prostoru RH te poručio da je u četiri dosadašnja sastanka pregovarao s menadžmentom Jan de Nula i sa samim gospodinom Jan de Nulom.

Napominje da ti pregovori još nisu gotovi, a kako se oni pretežno održavaju u kabinetu Ministarstva gospodarstva.

Na pitanje novinara postoji li sumnja da su neki potezi odgađani, s obzirom da neki radnici Uljanika tvrde da se brod možda mogao dovršiti i da nije bilo potrebe za aktivacijom jamstava, Horvat je kazao da je ključ problematike hrvatske brodogradnje "potrošen novac a neisporučeni brodovi".

"Zašto se brodovi u Puli i Rijeci nisu isporučili, to su pitanja za menadžment Uljanika i 3. maja, ja u tu polemiku ne bih ulazio", kaže Horvat te napominje da i dalje pokušavaju za državni proračun što je više moguće umanjiti štetu.

Kaže da su pregovori s Jan de Nulom o metodologiji otpreme ili završetka njegovog broda bili obećavajući, do trenutka dok menadžment te tvrtke nije došao pred sam Uljanik i zatekao zavarena vrata i štrajk.

"Od tog trenutka povjerenja gospodina Jan de Nula u mogućnost završetka broda u pulskom škveru jednostavno više nije bilo i memorandum koji je bio pred samim potpisom se redefinirao i danas razgovar