DAN ORUŽANIH SNAGA

U MORH-u izložba novog izdanja poštanskih maraka "Hrvatska vojna tradicija 3"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar obrane Ivan Anušić i član Uprave Hrvatske pošte Hrvoje Parlov obišli izložbu posvećenu odlikovanim vojnicima hrvatskog podrijetla u stranim vojskama

Povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatska pošta i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske zajednički su predstavili novo izdanje prigodnih poštanskih maraka „Hrvatska vojna tradicija 3“ posvećeno odlikovanim vojnicima hrvatskog podrijetla – Marku Slivariću Heldenburškom, Vjekoslavu Luji Cukeli, Petru Hercegu Toniću i Stanisławu Maczeku.

Izložba dosadašnjih izdanja maraka Hrvatske pošte s vojnom tematikom nastavak je dugogodišnjeg njegovanja hrvatske vojne i nacionalne baštine putem poštanskih maraka.

Nakon svečane akademije povodom 35. obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga RH izložbu su obišli predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te član Uprave Hrvatske pošte Hrvoje Parlov.

Ministar Anušić izrazio je zadovoljstvo ovakvom izložbom koju su zajedno postavili Hrvatska pošta i Ministarstvo obrane u povodu 35. obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga: „Ova izložba dokaz je dosadašnje uspješne suradnje Hrvatske pošte i Ministarstva obrane. Izdavanje maraka Hrvatske pošte s vojnom tematikom jedan je od oblika njegovanja hrvatske vojne i nacionalne baštine.

Ovo treće izdanje maraka iz serijala 'Hrvatska vojna tradicija', koje je posvećeno Hrvatima koji su bili pripadnici stranih vojski u povijesnom kontekstu, dokaz je kako smo uz Domovinski rat ponosni i na bogatu hrvatsku vojnu tradiciju.“

„Hrvatska pošta već desetljećima putem filatelije čuva uspomenu na ljude i događaje koji su oblikovali hrvatsku povijest i identitet. Novo izdanje prigodnih poštanskih maraka nije samo obilježavanje vojnih velikana. Ono je i podsjetnik da se vrijednosti poput hrabrosti, odanosti i služenja domovini ne smiju izgubiti u vremenu.

Kao nacionalna kompanija, svjesni smo odgovornosti koju imamo prema društvu. Marke možda jesu mali formati, ali nose velike priče. One prelaze granice, putuju kroz vrijeme i ostaju trajni zapis kolektivne memorije jednog naroda.

Imena, žrtve i pobjede naših junaka zaslužuju živjeti i u svakodnevnim simbolima naše države“, izjavio je tim povodom član Uprave Hrvatske pošte Hrvoje Parlov.

Iako se radi o trećem izdanju maraka iz serijala „Hrvatska vojna tradicija“, prvi put su marke posvećene Hrvatima koji su svoje junaštvo pokazali u stranim vojskama. Marka Slivarića Heldenburškog Napoleon je promaknuo u čin brigadnog generala. Stanisław Maczek je u veljači 1942. ustrojio 1. poljsku oklopnu diviziju. Petar Herceg Tonić spasio je posadu broda USS Utah za vrijeme napada u Pearl Harbouru, ali je pritom izgubio život. Vjekoslav Lujo Cukela za svoje je junaštvo u Prvom svjetskom ratu dobio dvije Medalje časti američke vojske, vojnu i mornaričku, te francusku medalju Legije časti.

