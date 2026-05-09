KOMENTIRA: LAURA ŠIPRAK

U moru crnila, nasilja, inflacije i rata moramo znati da postoje i ljudi koji osvjetljavaju put...

Piše Laura Šiprak,
Zašto pišemo o Nikoliji i Danijelu? Jer u doba crnila, nasilja, siromaštva, inflacije i rata trebamo znati da postoje i ovakvi dobri ljudi

Ljudi dožive puno toga što nijedna druga vrsta na planetu ne doživi. Neke stvari su lijepe, a neke noćna mora. Jedna takva je i kad dijete dobije dijagnozu maligne bolesti. To je, ako ćemo iskreno, jedna od najnepoštenijih stvari koja se može dogoditi. Teško je u tome naći neku Božju ili kozmičku pravdu, ravnotežu, smisao. Tad se lovimo za nadu, za pobjedu nad izgledima, za snagu volje za život. Takvu snagu ima i Nikolija, koja je s četiri i pol godine umjesto na moru završila na dječjoj onkologiji. Oko nje su bila djeca bez kose zbog terapija, a uskoro je i sama izgubila kosu. To joj je, kaže, najteže palo. Nikolija se izliječila, a u njoj je ostala misao o djeci koja dolaze i gube kosu dok se liječe od najveće kozmičke nepravde. Odlučila je pomoći. Počela je puštati kosu kad su terapije uspjele i s deset godina donirala je 40 centimetara kose za periku za neko drugo dijete koje sad prolazi ono što je ona preživjela.







