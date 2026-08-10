Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u uvali kod Malog Iža u moru.
SKOČIO I NIJE IZRONIO
U moru kod Iža smrtno stradao poznati zadarski liječnik (56)
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Zadarska policija izvijestila je kako su oko 16.10 sati dobili dojavu da je 56-godišnji hrvatski državljanin u uvali kod Malog Iža s broda skočio u more nakon čega nije izronio.
Nakon zaprimljene dojave, u potragu za muškarcem odmah se uključila policija te druge žurne službe.
Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u istoj uvali u moru.
Zadarski list piše kako se radi o izv. prof. dr. sc. Tomislavu Soriću (56), dugogodišnjem voditelju Odjela za urologiju Opće bolnice Zadar i jednom od najpoznatijih zadarskih liječnika.
O događaju je policija izvijestila nadležno državno odvjetništvo te je u tijeku provođenje očevida.
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