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SKOČIO I NIJE IZRONIO

U moru kod Iža smrtno stradao poznati zadarski liječnik (56)

Piše 24sata,
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U moru kod Iža smrtno stradao poznati zadarski liječnik (56)
Policijski gliser patrolira šibenskim akvatorijem | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u uvali kod Malog Iža u moru.

Zadarska policija izvijestila je kako su oko 16.10 sati dobili dojavu da je 56-godišnji hrvatski državljanin u uvali kod Malog Iža s broda skočio u more nakon čega nije izronio.

Nakon zaprimljene dojave, u potragu za muškarcem odmah se uključila policija te druge žurne službe.

Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u istoj uvali u moru.

Zadarski list piše kako se radi o  izv. prof. dr. sc. Tomislavu Soriću (56), dugogodišnjem voditelju Odjela za urologiju Opće bolnice Zadar i jednom od najpoznatijih zadarskih liječnika.

O događaju je policija izvijestila nadležno državno odvjetništvo te je u tijeku provođenje očevida.
 

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Komentari 3
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