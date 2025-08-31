Obavijesti

REKONSTRUKCIJA VLADE PLUS+

U mračnoj sjeni desničarskog ludila vodi se brutalna igra prijestolja za šefa HDZ-a Zagreb

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
U mračnoj sjeni desničarskog ludila vodi se brutalna igra prijestolja za šefa HDZ-a Zagreb
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu medijima o rezultatima drugog kruga lokalnih izbora | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osim kadroviranja unutar Vlade, šefa HDZ-a na jesen čekaju i unutarstranački izbori u temeljnim, općinskim, gradskim te županijskim organizacijama, donosi novi broj tjednika Express

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, potvrdio je prošloga vikenda ono o čemu je Express prvi pisao, a onda i ostali mediji, da na jesen slijedi rekonstrukcija Vlade. No ništa više od toga nije želio reći. Predsjednik Vlade i šef HDZ-a još šuti o tome, a sugovornici bliski njemu kažu da još nije ništa odlučeno i da premijer intenzivno razmišlja o eventualnoj rošadi u Vladi. Pred njim su još tri sigurne godine mandata i nema potrebe da žuri s odlukama, ali svjestan je, kažu naši sugovornici, da Vladi treba osvježenje.

