U Mrežnici pronađeno tijelo

U rijeci Mrežnici na području naselja Dobrenići, u općini Generalski Stol, u srijedu poslijepodne pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate muške osobe.

Policija je dojavu o tijelu u rijeci zaprimili su od građana. Na mjesto događaja upućeni su ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave karlovačke koji su tijelo izvukli na obalu, nakon čega je proveden očevid.

U cilju utvrđivanja svih činjenica i identiteta preminule osobe slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, a bit će obavljena i obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, priopćili su iz policije.