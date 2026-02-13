U Münchenu ključni razgovori o NATO-u i Ukrajini, stižu čelnici

Šezdesetak svjetskih čelnika okupit će se ovoga vikenda u Muenchenu na tradicionalnoj konferenciji o sigurnosti, u vrijeme napetih odnosa između zapadih saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sve glasnijih poziva za strateškom autonomijom Europe u odnosu na svog transatlantskog partnera.

Bavarskom prijestolnicom još uvijek odjekuje bombastični govor američkog potpredsjednika JD Vancea koji je prošle godine optužio europske zemlje za gušenje demokracije i popustljivost prema masovnim migracijama, najavivši pukotine u tradicionalnom savezništvu Europe i Amerike.

Ton ovogodišnjeg skupa postavilo je prošlotjedno godišnje izvješće organizatora u kojem se Trumpa optužuje da svojim "rušilačkim politikama" uništava prosperitetni međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.

Najveću krizu u NATO-u od osnutka 1949. izazvala je nedavno Trumpova prijetnja uvođenjem carina europskim zemljama koje se protive tomu da SAD zbog zaštite svoje nacionalne sigurnosti preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, saveznice u Sjevernoatlanskom savezu. Trump je kasnije povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.

Američku će administraciju ove godine predstavljati državni tajnik Marco Rubio, koji se smatra nešto umjerenijim političarem od Vancea, ali i odanim izvršiteljem Trumpove politike "Amerike na prvom mjestu".

Kada u petak krenu prvi govori u dobro utvrđenom hotelu Bayerischer Hofu, očekuje se da će se Europljani truditi pokazati da su spremni za smanjenje ovisnosti o američkom sigurnosnom kišobranu, ali istovremeno i podsjećati Washington da stara savezništva mogu služiti interesima SAD-a.

Plenković s američkim državnim tajnikom

Među onima koji stižu u Muenchen su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, predsjednica danske vlade Mette Frederiksen i poljski premijer Donald Tusk, uz vodeće dužnosnike EU-a i NATO-a.

Na konferenciju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković koji će na marginama imati niz bilateralnih susreta, među kojima se ističe onaj s Marcom Rubiom.

Osim europske sigurnosti i budućnosti transatlanskih odnosa, među drugim glavnim temama bit će kompetitivne vizije globalnog poretka i uloga Kine te regionalni sukobi, osobito rat u Ukrajini.

Ukupno više od tisuću dužnosnika iz 115 zemalja, među njima stotinu ministara vanjskih poslova i obrane, generala, diplomata, parlamentaraca i stručnjaka za međunarodnu politiku i sigurnost očekuje se na skupu čija tradicija seže u 1963.godinu.

Za njihovu će sigurnost do nedjelje brinuti oko 5000 policajaca, objavila je lokalna policija kojoj su u pomoć stigle kolege iz drugih njemačkih pokrajina.