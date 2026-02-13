Obavijesti

News

Komentari 0
konferencija o sigurnosti

U Münchenu ključni razgovori o NATO-u i Ukrajini, stižu čelnici

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Münchenu ključni razgovori o NATO-u i Ukrajini, stižu čelnici
Foto: Alex Brandon

Ton ovogodišnjeg skupa postavilo je prošlotjedno godišnje izvješće organizatora u kojem se Trumpa optužuje da svojim "rušilačkim politikama" uništava prosperitetni međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata

Admiral

Šezdesetak svjetskih čelnika okupit će se ovoga vikenda u Muenchenu na tradicionalnoj konferenciji o sigurnosti, u vrijeme napetih odnosa između zapadih saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sve glasnijih poziva za strateškom autonomijom Europe u odnosu na svog transatlantskog partnera.  

Bavarskom prijestolnicom još uvijek odjekuje bombastični govor američkog potpredsjednika JD Vancea koji je prošle godine optužio europske zemlje za gušenje demokracije i popustljivost prema masovnim migracijama, najavivši pukotine u tradicionalnom savezništvu Europe i Amerike.

ŠTRAJK PILOTA Kaos u Njemačkoj: Otkazano gotovo 800 letova Lufthanse, pogođeno 100.000 putnika
Kaos u Njemačkoj: Otkazano gotovo 800 letova Lufthanse, pogođeno 100.000 putnika

Ton ovogodišnjeg skupa postavilo je prošlotjedno godišnje izvješće organizatora u kojem se Trumpa optužuje da svojim "rušilačkim politikama" uništava prosperitetni međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.

Najveću krizu u NATO-u od osnutka 1949. izazvala je nedavno Trumpova prijetnja uvođenjem carina europskim zemljama koje se protive tomu da SAD zbog zaštite svoje nacionalne sigurnosti preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, saveznice u Sjevernoatlanskom savezu. Trump je kasnije povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.  

KRIZA TRESE Njemačka autoindustrija lani je ugasila 50.000 radnih mjesta
Njemačka autoindustrija lani je ugasila 50.000 radnih mjesta

Američku će administraciju ove godine predstavljati državni tajnik Marco Rubio, koji se smatra nešto umjerenijim političarem od Vancea, ali i odanim izvršiteljem Trumpove politike "Amerike na prvom mjestu". 

Kada u petak krenu prvi govori u dobro utvrđenom hotelu Bayerischer Hofu, očekuje se da će se Europljani truditi pokazati da su spremni za smanjenje ovisnosti o američkom sigurnosnom kišobranu, ali istovremeno i podsjećati Washington da stara savezništva mogu služiti interesima SAD-a.      

Plenković s američkim državnim tajnikom

Među onima koji stižu u Muenchen su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, predsjednica danske vlade Mette Frederiksen i poljski premijer Donald Tusk, uz vodeće dužnosnike EU-a i NATO-a.

Na konferenciju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković koji će na marginama imati niz bilateralnih susreta, među kojima se ističe onaj s Marcom Rubiom. 

KAKVE RIJEČI Njemačka ikona pohvalila je Vuškovića: 'Što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina...'
Njemačka ikona pohvalila je Vuškovića: 'Što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina...'

Osim europske sigurnosti i budućnosti transatlanskih odnosa, među drugim glavnim temama bit će kompetitivne vizije globalnog poretka i uloga Kine te regionalni sukobi, osobito rat u Ukrajini.

Ukupno više od tisuću dužnosnika iz 115 zemalja, među njima stotinu ministara vanjskih poslova i obrane, generala, diplomata, parlamentaraca i stručnjaka za međunarodnu politiku i sigurnost očekuje se na skupu čija tradicija seže u 1963.godinu.

Za njihovu će sigurnost do nedjelje brinuti oko 5000 policajaca, objavila je lokalna policija kojoj su u pomoć stigle kolege iz drugih njemačkih pokrajina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...
ZAKON ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...

Ciljane skupine su mladi do 45 godina s obitelji i djecom, građani deficitarnih zanimanja te ranjive skupine poput starijih od 65 godina, osoba s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju...
Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...
GRADONAČELNIK NOVE GRADIŠKE

Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...

Uhićeni gradonačelnik ima između ostalog ušteđeno 50.000 eura, a tu su i nekretnine te automobil i Vespa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026