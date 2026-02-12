Kaos u Njemačkoj: Otkazano gotovo 800 letova Lufthanse, pogođeno 100.000 putnika

Stotine Lufthansinih letova otkazane su u četvrtak zbog štrajka pilota i stjuardesa u toj najvećoj njemačkoj zrakoplovnoj tvrtki koja se godinama bori s ograničenjem troškova svoga temeljnog brenda, a tvrtka kaže da je otkazano gotovo 800 letova, što je poremetilo planove o putovanju za oko 100.000 putnika.

To je "iznimno teško i nesrazmjerno utječe na naše putnike", kaže se u objavi te se dodaje kako se povratak normalnom rasporedu letenja očekuje u petak.

Njemačka udruga zračnih luka ADV procijenila je da će biti otkazano više od 460 letova, što pogađa gotovo 70.000 putnika. Većina letova predviđenih za četvrtak za Frankfurt i München, a to su Lufthansina čvorišta u Njemačkoj, otkazana je, kao i brojni drugi letovi prema prekomorskim destinacijama.

Lufthansa je ranije izvijestila da će pokušati premjestiti putnike na letove drugih zrakoplovnih tvrtki ili partnerskih zrakoplovnih tvrtki prije nego što se u petak vrati svome uobičajenom rasporedu. Štrajk su organizirali sindikat pilota VC i sindikat stjuardesa UFO.

Događa se u trenutku kada u četvrtak u njemačkoj prijestolnici počinje Filmski festival Berlinale, a sutradan u petak na münchensku Konferenciju o sigurnosti stižu brojni političari i vojni dužnosnici.

Piloti su u sukobu s Lufthansinom glavnom zrakoplovnom tvrtkom, po kojoj je i dobila naziv, kao i s odjelom za prihvat i otpremu prtljage u pogledu mirovina.

Njihov je sindikat nakon prošlogodišnjeg glasanja najavio da je spreman na štrajk, nastojeći na taj način učiniti pritisak na tvrtku kako bi odobrila izdašnije mirovinske naknade.

Od tada su pregovori nastavljeni, no odvijali su se povremeno i nisu postigli nikakav rezultat. Lufthansa, koja je svoju glavnu zrakoplovnu tvrtku opisala kao "problematično dijete", kaže da nema financijskog prostora za takve zahtjeve.

Sindikat stjuardesa i stjuarda UFO pozvao je svoje članove u Lufthansinoj podružnici CityLine na štrajk zbog planiranog ukidanja operacija letenja i "kontinuiranog odbijanja poslodavca da pregovara o kolektivnom socijalnom planu".

"Istodobna aktivnost pilota je slučajnost, ali je dobrodošla. Želimo razljutiti upravu", rekao je predstavnik sindikata UFO Harry Jaeger.